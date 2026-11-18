Këshilltarët e klimës: Britania rrezikon objektivat ligjorë nëse zbut rregullat për automjetet elektrike
Britania e Madhe ka gjasa të mos i arrijë objektivat e saj ligjorë për klimën nëse qeveria i zbut rregullat që i detyrojnë prodhuesit të shesin më shumë automjete elektrike, paralajmëroi të mërkurën Komiteti për Ndryshimet Klimatike (CCC), këshilltari i pavarur i qeverisë, siç njofton Reuters.
Në një letër drejtuar ministres së Transportit, Heidi Alexander, CCC-ja argumenton se dobësimi i objektivave do të sillte “kosto ekonomike dhe për sigurinë energjetike” dhe do t’i linte familjet “më të ekspozuara ndaj çmimeve të paqëndrueshme të lëndëve djegëse fosile”, raporton BBC. Sipas komitetit, kalimi te një automjet elektrik mund t’i kursejë një familjeje tipike rreth 800 paund në vit, përfitim që do ta humbnin shumë njerëz nëse objektivat hollohen.
Paralajmërimi vjen pas disa javësh spekulimesh se qeveria planifikon ndryshime në objektivat për automjetet elektrike; burime qeveritare këmbëngulin se ende nuk është marrë asnjë vendim. Sipas raportimeve të javës së kaluara, po shqyrtohet ulja e objektivit të shitjeve për vitin 2030 me rreth një të katërtën, në afro 60 për qind. Rregullat aktuale, i ashtuquajturi mandat ZEV, kërkojnë që 80 për qind e makinave të reja të shitura në Britani të jenë me emetim zero deri në vitin 2030 dhe të gjitha makinat e reja ta përmbushin këtë standard deri në vitin 2035, ndërsa objektivi për vitin 2026 është 33 për qind.
CCC-ja thotë se mandati ZEV “mbështet pjesën më të madhe të uljes së emetimeve deri në vitin 2037” në planin qeveritar për neto zero dhe se buxheti i karbonit për vitet 2033-2037 nuk do të arrihet “pa veprime alternative në të njëjtën shkallë”. Sipas vlerësimit të vetë qeverisë, ulja e objektivave do ta rriste konsumin britanik të karburantit me 15 milionë fuçi naftë në vit deri në vitin 2030, duke i shtuar faturës së karburantit më shumë se 1 miliard paund në vit me çmimet aktuale. Transporti rrugor mbetet sektori me emetimet më të larta në vend dhe një nga më të ngadaltët në dekarbonizim.
Industria e ka pritur ndryshe paralajmërimin. Drejtori ekzekutiv i shoqatës së prodhuesve SMMT, Mike Hawes, e akuzoi CCC-në se po injoron kostot e objektivave që mbron dhe tha se industria nuk mund ta subvencionojë tranzicionin pafundësisht. Të dhënat e SMMT-së tregojnë se 26.6 për qind e regjistrimeve të reja këtë vit janë plotësisht elektrike, nën objektivin kryesor prej 33 për qind për vitin 2026, ndonëse, sipas analizës së organizatës kërkimore New AutoMotive, industria në tërësi duket në rrugë të mbarë për ta përmbushur mandatin e këtij viti kur merren parasysh fleksibilitetet.
Një zëdhënës i qeverisë tha se Britania mbetet e përkushtuar ndaj heqjes graduale të makinave të reja me benzinë dhe naftë deri në vitin 2030, ndaj kërkesës që të gjitha shitjet e reja të makinave dhe furgonëve të jenë me emetim zero deri në vitin 2035 dhe ndaj objektivave ligjorë për neto zero deri në vitin 2050, duke shtuar se konsultimi për mandatin do të sigurojë një qasje “pragmatike dhe të balancuar” ndaj tranzicionit.
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