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26 Tet 2026
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Rusët sulmojnë një objekt energjetik në rajonin e Khmelnytskyit, ndërprerje emergjente të energjisë

· 1 min lexim
Shtyllë e linjës së tensionit të lartë. Pamje arkiv
Shtyllë e linjës së tensionit të lartë. Pamje arkiv

Trupat ruse kanë sulmuar një objekt energjetik në rrethin Kamianets-Podilskyi të rajonit të Khmelnytskyit, duke shkaktuar ndërprerje emergjente të energjisë elektrike, siç njofton Ukrinform duke iu referuar kreut të Administratës Ushtarake Rajonale të Khmelnytskyit, Serhiy Tyurin.

«Në rrethin Kamianets-Podilskyi, si pasojë e sulmit rus, u dëmtua një objekt energjetik. Ka ndërprerje emergjente të energjisë elektrike», ka shkruar Tyurin.

Sipas zyrtarit, punonjësit e energjetikës po punojnë për rikthimin e furnizimit me energji elektrike. Përveç objektit energjetik, në dy shtëpi banimi u dëmtuan dritaret.

Sipas të dhënave paraprake, ka shtuar Tyurin, nuk ka persona të lënduar. Siç kujton Ukrinform, më 22 tetor në rrethin e Khmelnytskyit një ndërmarrje u dëmtua si pasojë e një sulmi rus.

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