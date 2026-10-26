Nafta bie nga nivelet më të larta në gati gjashtë muaj: Brent zbret në 115.16 dollarë
Çmimet e naftës ranë të hënën në mëngjes pas rritjes së fortë të javës së kaluar, ndërsa sulmet e Huthi-ve ndaj Arabisë Saudite dhe tensionet rreth Ngushticës së Hormuzit e mbajnë tregun nën presion.
Çmimet e naftës ranë të hënën në mëngjes, duke u tërhequr nga nivelet më të larta në gati gjashtë muaj, të arritura javën e kaluar. Sipas Reuters, kontratat e ardhshme të naftës amerikane ranë me 1.60 dollarë, ose 1.55 për qind, në 101.67 dollarë për fuçi deri në orën 00:18 GMT, ndërsa nafta Brent ra me 1.56 dollarë, ose 1.34 për qind, në 115.16 dollarë për fuçi.
Rënia vjen pas një jave rritjesh të forta: të premten çmimet u mbyllën gati 3 dollarë më lart, pasi sulmet e Huthi-ve në Arabinë Saudite ringjallën shqetësimet për furnizimin. Për gjithë javën, Brent u rrit me 6 për qind, ndërsa nafta amerikane WTI me 2.3 për qind.
Tregu mbetet nën presionin e luftës SHBA–Iran dhe të sulmeve ndaj anijeve në Ngushticën e Hormuzit, ku tetori ka shënuar nivel rekord incidentesh ndaj anijeve tregtare që nga fillimi i konfliktit. Çdo përshkallëzim i ri në Gjirin Persik reflektohet menjëherë te çmimet e energjisë në mbarë botën.
Analistët thonë se, për sa kohë sulmet e Huthi-ve ndaj Arabisë Saudite vazhdojnë dhe lundrimi në Hormuz mbetet i pasigurt, çmimet do të qëndrojnë të larta, me luhatje të forta nga dita në ditë në varësi të zhvillimeve në terren.
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