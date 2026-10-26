Peshkopët katolikë: Vizita në Shtëpinë e Bardhë u shfrytëzua për politikë
Një grup peshkopësh katolikë që vizituan Shtëpinë e Bardhë thonë se vizita po shfrytëzohet për qëllime politike, siç njofton USA Today.
Peshkopi William Joensen i dioqezës së Des Moines tha në një deklaratë më 24 tetor se vizita e 12 peshkopëve më 22 tetor nuk kishte për qëllim të mbështeste asnjë parti politike; vizita ndodhi ndërsa votimi i hershëm për zgjedhjet e mesmandatit kishte nisur në Iowa dhe shtete të tjera. Joensen tha se shumë veprime të administratës Trump janë “hapur në kundërshtim me besimin tonë katolik” dhe se, po ta mendonte përsëri, do të kishte qenë më i kujdesshëm për pjesëmarrjen. Ai tha gjithashtu: “Uroj të kisha qenë më i zgjuar dhe më pak i thjeshtë, si ata që e shfrytëzuan takimin tonë për qëllime partiake politike.”
Kryepeshkopi i Milwaukee-t, Jeffrey Grob, tha në një deklaratë më 25 tetor se vizitën e organizoi Heritage Foundation dhe se peshkopët prisnin një diskutim privat, mundësinë e paraqitjes së disa anëtarëve katolikë të kabinetit të presidentit Donald Trump dhe mundësinë për t’u lutur privatisht me presidentin.
Sipas Grob, peshkopët u takuan me stafin dhe këshilltarët e Shtëpisë së Bardhë, pastaj në Zyrën Ovale Trump i përshëndeti dhe u dha dhurata përkujtimore; ata u drejtuan të qëndronin pas tij dhe të luteshin, stafi bëri disa fotografi dhe pastaj u përcollën jashtë. Një video e lutjes u postua në rrjetet sociale nga Margo Martin, asistente e posaçme dhe këshilltare komunikimi e Trump, pa pëlqimin e pjesëmarrësve, tha Grob. Grob tha se pas publikimit të videos mori mesazhe se pa dashje kishte marrë pjesë në një ngjarje politike dhe se grupi “nuk duhej të ishte vënë kurrë në atë pozitë nga Shtëpia e Bardhë”.
Zëdhënësja e Shtëpisë së Bardhë Taylor Rogers i tha burimit se “nuk ka pasur kurrë një president më të madh për amerikanët katolikë” se Trump; përgjigjja nuk iu drejtua kritikave të peshkopëve. Një sondazh i fundit i Pew Research Center tregon se miratimi i Trump te katolikët amerikanë ka rënë nga 47% në janar 2025 në 30%.
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