Alarm i ri për rrezik të mundshëm në Riad: Mbrojtja Civile saudite e heq paralajmërimin pas 11 minutash
Mbrojtja Civile e Arabisë Saudite lëshoi në orët e para të së hënës një paralajmërim për rrezik të mundshëm në kryeqytetin Riad dhe pak më vonë njoftoi se rreziku kishte kaluar, ndërsa sulmet e Huthi-ve ndaj mbretërisë vazhdojnë.
Mbrojtja Civile e Arabisë Saudite lëshoi në orët e para të së hënës një paralajmërim për rrezik të mundshëm në Riad, duke u kërkuar banorëve të shkojnë në vendin më të sigurt aty pranë dhe të mos dalin nga shtëpia apo ndërtesa derisa rreziku të kalojë, siç njofton Al Jazeera në mbulimin e saj të drejtpërdrejtë të luftës.
Vetëm 11 minuta më vonë, në orën 01:03 GMT, i njëjti institucion njoftoi se “rreziku ka kaluar” në kryeqytet. Në postimin e tij, ai paralajmëroi gjithashtu qytetarët të mos filmojnë, publikojnë apo shpërndajnë informacion në lidhje me sulmet me raketa dhe dronë.
Autoritetet nuk dhanë menjëherë detaje për natyrën e kërcënimit dhe nuk pati njoftim zyrtar nëse ndonjë raketë apo dron u interceptua gjatë këtij alarmi të ri. Paralajmërime të tilla, që shpërndahen përmes Platformës Kombëtare të Paralajmërimit të Hershëm, sinjalizojnë shpesh sulme në ardhje të Huthi-ve të mbështetur nga Irani.
Alarmi i së hënës vjen pas një dite tjetër përplasjesh: të dielën koalicioni i udhëhequr nga Arabia Saudite tha se kishte interceptuar gjithsej 12 raketa dhe dy dronë të lëshuar drejt mbretërisë, përfshirë një raketë balistike dhe dronë drejt rajonit të Riadit, ndërsa mbetjet e dy raketave të interceptuara në Khamis Mushait dhe Ahad Rafidah plagosën të paktën dy persona.
Sulmet e Huthi-ve ndaj Arabisë Saudite janë intensifikuar javët e fundit, duke goditur aeroporte dhe infrastrukturë energjetike dhe duke e kthyer mbretërinë në një pikë presioni në luftën më të gjerë të SHBA-së dhe Izraelit kundër Iranit.
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