Amanda Seyfried, ylli i fshehtë i «You Can See Everything»: A24 e fut në garë për Oscar-in e aktores më të mirë në rol dytësor
Variety konfirmon se aktorja, e kredituar si Elizabeth Holmes në dokumentarin e Nathan Fielder dhe Lance Oppenheim, është e pranueshme për çmimet e Akademisë — dhe A24 po e vendos në qendër të fushatës së saj të çmimeve.
Dokumentari «You Can See Everything» i Nathan Fielder dhe Lance Oppenheim, portreti gati triorësh i themelueses së Theranos-it, Elizabeth Holmes, në ditët para fillimit të dënimit të saj me burg, po kthehet në një nga fenomenet e sezonit të çmimeve — dhe tani ka edhe një emër surprizë në garë. Siç njofton Just Jared, duke cituar Variety-n, ylli i fshehtë i filmit është Amanda Seyfried, e cila shfaqet edhe si vetvetja, edhe si Elizabeth Holmes në skenat e rindërtuara të dokumentarit.
Pjesëmarrja e Seyfried është mbajtur sekret deri tani, sepse përbën një nga kthesat kryesore të filmit. Rreth mesit të dokumentarit, Fielder e viziton aktoren për t’i treguar gjysmën e parë të materialit, të xhiruar dy vjet më parë, dhe për të marrë mendimin e saj për pamjet e Holmes-it në muajin para hyrjes në burg — një rol që Seyfried e kishte luajtur tashmë në serialin e Hulu-t «The Dropout», për të cilin fitoi çmimin Emmy. E intriguar nga materiali, aktorja pranon ta rimarrë rolin në rindërtimet e momenteve që regjisori nuk kishte mundur t’i filmonte vetë.
Sipas Variety-t, fushata e çmimeve e studios A24 do të ketë një shtysë të veçantë aktoriale me Seyfried në qendër: aktorja, e kredituar në film si Elizabeth Holmes, do të garojë në kategorinë e aktores më të mirë në rol dytësor. Nëse arrin nominimin, do të ishte i dyti në karrierën e saj pas atij për «Mank» (2020) — dhe do ta fitonte duke luajtur njëkohësisht dy persona: veten dhe gruan që e ka interpretuar tashmë në televizion. Edhe Christopher Abbott, i cili në rindërtime luan Billy Evans-in, partnerin e Holmes-it, është i pranueshëm në kategorinë e aktorit më të mirë në rol dytësor, ndërsa ende nuk është e qartë nëse vetë Fielder, që shfaqet si vetvetja, mund të kandidojë për aktorin më të mirë — asnjë aktor nuk është nominuar ndonjëherë për interpretimin e vetvetes.
Ambiciet e A24 nuk ndalen te aktrimi: studioja po e shtyn filmin edhe në tetë kategori të tjera — regjisura më e mirë, kinematografia, kostumografia, montazhi, grimi dhe flokët, skenografia, muzika origjinale dhe zëri — përveç garës për filmin më të mirë dhe për dokumentarin më të mirë, ku ekspertët e çmimeve e shohin tashmë ndër favoritët. Filmi, që doli në kinema më 16 tetor dhe mban 98% vlerësime pozitive si nga kritika, ashtu edhe nga publiku në Rotten Tomatoes, synon edhe një faqe historie: në 98 edicione të Oscar-it, asnjë dokumentar nuk është nominuar ndonjëherë për filmin më të mirë.
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