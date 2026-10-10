Koalicioni i udhëhequr nga Arabia Saudite shpall “operacion të madh” kundër Huthi-ve: 136 objektiva të shkatërruara në al-Jawf dhe Marib
Koalicioni saudit thotë se po çmonton rrjetin e raketave balistike të Huthi-ve, ndërsa kryeministri i Jemenit e quan sulmin ndaj aeroportit të Riadit akt "kriminal".
Koalicioni i udhëhequr nga Arabia Saudite ka nisur një “operacion të gjerë” kundër personelit dhe infrastrukturës së Huthi-ve në Jemen, njofton Al Jazeera në liveblog-un e saj për luftën në Iran. Zëdhënësi i koalicionit tha në postime në X se 136 objektiva ushtarake janë shkatërruar në provincat al-Jawf dhe Marib dhe se forcat po çmontojnë edhe rrjetin e raketave balistike të Huthi-ve.
Operacioni vjen si kundërpërgjigje ndaj sulmit të Huthi-ve të enjten ndaj aeroportit ndërkombëtar King Khalid në Riad, ku u vranë tre shtetas sauditë, përfshirë një pilot të kompanisë kombëtare Saudia, dhe u dëmtua një avion i parkuar. Huthi-t morën përgjegjësinë për sulmin me raketë balistike, ndërsa Riad tha se mbrojtja ajrore kishte rrëzuar dy raketa balistike drejt kryeqytetit dhe një drejt Khamis Mushait.
Kryeministri i qeverisë së njohur ndërkombëtarisht të Jemenit, Shaya Zindani, e dënoi sulmin ndaj aeroportit të Riadit si akt “kriminal” në një postim në X, duke akuzuar Huthi-t (Ansar Allah) se po veprojnë për llogari të Iranit. Sipas tij, sulmet synojnë “të turbullojnë ujërat dhe të shpërqendrojnë vëmendjen”, dhe ai i bëri thirrje botës të ndalojë “ngatërresën e Iranit me sigurinë e rajonit”.
Edhe ministrja e Jashtme e Jemenit, Afrah al-Zouba, deklaroi se “Irani dhe grupi i tij Huthi e kanë humbur bastin për të shantazhuar botën duke kërcënuar rrugët tregtare”, duke shtuar se sovraniteti i Jemenit mbi brigjet dhe ishujt e tij përgjatë kësaj rruge strategjike “nuk është objekt pazaresh apo kompromisesh”.
Përshkallëzimi vjen në ditën e tretë radhazi të sulmeve ndaj Riadit dhe ndërsa luftimet në Jemen zgjerohen: forcat e qeverisë jemenasit nisën më herët këtë javë një kundërofensivë të gjerë, ndërsa agjencitë ndërkombëtare paralajmërojnë për një krizë humanitare në thellim në vend.
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