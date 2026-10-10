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Konflikti SHBA - Iran

Koalicioni i udhëhequr nga Arabia Saudite shpall “operacion të madh” kundër Huthi-ve: 136 objektiva të shkatërruara në al-Jawf dhe Marib

Koalicioni saudit thotë se po çmonton rrjetin e raketave balistike të Huthi-ve, ndërsa kryeministri i Jemenit e quan sulmin ndaj aeroportit të Riadit akt "kriminal".

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Koalicioni i udhëhequr nga Arabia Saudite ka nisur një “operacion të gjerë” kundër personelit dhe infrastrukturës së Huthi-ve në Jemen, njofton Al Jazeera në liveblog-un e saj për luftën në Iran. Zëdhënësi i koalicionit tha në postime në X se 136 objektiva ushtarake janë shkatërruar në provincat al-Jawf dhe Marib dhe se forcat po çmontojnë edhe rrjetin e raketave balistike të Huthi-ve.

Operacioni vjen si kundërpërgjigje ndaj sulmit të Huthi-ve të enjten ndaj aeroportit ndërkombëtar King Khalid në Riad, ku u vranë tre shtetas sauditë, përfshirë një pilot të kompanisë kombëtare Saudia, dhe u dëmtua një avion i parkuar. Huthi-t morën përgjegjësinë për sulmin me raketë balistike, ndërsa Riad tha se mbrojtja ajrore kishte rrëzuar dy raketa balistike drejt kryeqytetit dhe një drejt Khamis Mushait.

Aeroporti ndërkombëtar King Khalid në Riad, i goditur nga Huthi-t të enjten
Aeroporti ndërkombëtar King Khalid në Riad, i goditur nga Huthi-t të enjten

Kryeministri i qeverisë së njohur ndërkombëtarisht të Jemenit, Shaya Zindani, e dënoi sulmin ndaj aeroportit të Riadit si akt “kriminal” në një postim në X, duke akuzuar Huthi-t (Ansar Allah) se po veprojnë për llogari të Iranit. Sipas tij, sulmet synojnë “të turbullojnë ujërat dhe të shpërqendrojnë vëmendjen”, dhe ai i bëri thirrje botës të ndalojë “ngatërresën e Iranit me sigurinë e rajonit”.

Edhe ministrja e Jashtme e Jemenit, Afrah al-Zouba, deklaroi se “Irani dhe grupi i tij Huthi e kanë humbur bastin për të shantazhuar botën duke kërcënuar rrugët tregtare”, duke shtuar se sovraniteti i Jemenit mbi brigjet dhe ishujt e tij përgjatë kësaj rruge strategjike “nuk është objekt pazaresh apo kompromisesh”.

Përshkallëzimi vjen në ditën e tretë radhazi të sulmeve ndaj Riadit dhe ndërsa luftimet në Jemen zgjerohen: forcat e qeverisë jemenasit nisën më herët këtë javë një kundërofensivë të gjerë, ndërsa agjencitë ndërkombëtare paralajmërojnë për një krizë humanitare në thellim në vend.

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