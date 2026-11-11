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Konflikti SHBA - Iran

Sekretari amerikan i Thesarit Bessent zhvendoset në bazë ushtarake pas kërcënimeve iraniane për jetën e tij

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Sekretari amerikan i Thesarit, Scott Bessent (Foto: Wikimedia Commons)

Sekretari amerikan i Thesarit, Scott Bessent, është larguar së fundmi nga shtëpia e tij dhe është vendosur në një bazë ushtarake, pas kërcënimeve iraniane për jetën e tij, siç njofton Reuters duke cituar raportimin e The New York Times, i mbështetur te burime me njohuri për çështjen.

Sipas raportimit, zyrtarët amerikanë kanë arritur në përfundimin se komplotet iraniane kundër zyrtarëve aktualë dhe të mëparshëm amerikanë kanë arritur një fazë më të avancuar, vlerësim i ndikuar pjesërisht nga inteligjenca për kërcënimet ndaj vetë Bessent-it. Një zyrtar i lartë i inteligjencës në administratën e Presidentit Donald Trump paralajmëroi edhe në një memo të fundit të muajit të kaluar, të parë nga Reuters, se komplotet vrastare të Teheranit kundër qytetarëve amerikanë kanë arritur “faza të avancuara”.

Ashpërsia e kërcënimeve ndaj sekretarit të Thesarit mbetet megjithatë e paqartë, thekson raportimi. Një zëdhënës i Departamentit të Thesarit i tha gazetës se Bessent “nuk do të dekurajohet nga kërcënimet e regjimit iranian”, ndërsa departamenti nuk iu përgjigj menjëherë kërkesës së Reuters për koment.

Bessent është fytyra e fushatës së presionit ekonomik të Uashingtonit ndaj Teheranit: që nga gushti ai udhëheq përpjekjen për ta izoluar financiarisht Iranin, përmes sanksioneve më të ashpra dhe kufizimeve në rrugët e tij tregtare, në kuadër të luftës SHBA-Izrael kundër Iranit që filloi më 28 shkurt, siç njofton Al Jazeera në mbulimin e saj të drejtpërdrejtë të luftës.

Irani më parë ka mohuar se komploton sulme ndaj zyrtarëve dhe personave në tokën amerikane, ndërsa zyrtarët amerikanë kanë vënë në dukje se aftësia e Teheranit për të kryer sulme në shkallë të gjerë në SHBA apo në territore të tjera jashtë vendit është e kufizuar.

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