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21 Sht 2026
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FBI mbledh Evropën në Tiranë, 235 ekspertë të sigurisë kundër krimit të organizuar, i pranishëm dhe kreu i SPAK: Duhet Kongresmeni amerikan Vilson akuzon regjimin e Vuçiçit: Po sjell në Europë teknologji kineze “kundër lirive” Trump kërkon “marrëveshje të shpejtë” me Iranin para zgjedhjeve të ndërmjetme Vance fajëson Iranin për rritjen e çmimeve të karburanteve në SHBA Anders Dreyer vendos në fund, San Diego FC befasojnë Inter Miami — dy lojtarë në Formacionin e Javës
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Kongresmeni amerikan Vilson akuzon regjimin e Vuçiçit: Po sjell në Europë teknologji kineze “kundër lirive”

Pas takimit me ministrin e Jashtëm të Bullgarisë, kongresmeni republikan e lidhi drejtpërdrejt pushtetin e Vuçiçit me praninë në rritje të teknologjisë kineze në Europë

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Kongresmeni amerikan Xho Vilson e ka përmendur sërish emrin e Aleksandar Vuçiçit, duke e akuzuar atë që ai e quan “regjimin e Vuçiçit” se po e çon në Europë teknologjinë kineze, të cilën e përshkroi si “kundër lirive”.

Deklarata erdhi pas takimit që Vilsoni zhvilloi me ministrin e Punëve të Jashtme të Bullgarisë, me të cilin diskutoi sigurinë energjetike, kërcënimin rus dhe praninë gjithnjë e më të madhe të Kinës në kontinentin europian.

Në një postim në rrjetin social X, kongresmeni republikan shkroi se ishte “mirënjohës për takimin me ministrin e Jashtëm të Bullgarisë, aleate e NATO-s, për të diskutuar sigurinë energjetike, kërcënimin rus dhe praninë dëmtuese, por gjithnjë në rritje, të Partisë Komuniste Kineze dhe teknologjisë së saj kundër lirive, të sjellë në Europë nga regjimi i Vuçiçit”.

Në javët e fundit, Vilsoni ka folur hapur për gjendjen e demokracisë dhe për kushtet zgjedhore në Serbi. Në postimin e tij të ri, ai e lidhi posaçërisht pushtetin e Vuçiçit me praninë e shtuar të teknologjisë kineze në Europë, duke e kthyer çështjen në një shqetësim më të gjerë sigurie për aleancën perëndimore.

Burimi: nova.rs

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