Mali i Zi mposht Serbinë 20:19 në Ohër me gol në sekondën e fundit — vajzat serbe pa fitore në turne
Mali i Zi fitoi 20:19 ndaj Serbisë në ndeshjen e fundit të turneut "Trofeu i Maqedonisë" në Ohër, me golin e Mela Mehmedović bashkë me sirenën e fundit.
Dramë e vërtetë në Ohër: kombëtarja e femrave e Malit të Zi mundi Serbinë me rezultatin 20:19 në ndeshjen e fundit të turneut “Trofeu i Maqedonisë”, me golin vendimtar të Mela Mehmedović bashkë me sirenën e fundit. Turneu ishte testi i fundit i përgatitjeve para Kampionatit Evropian të hendbollit për femra, EHF EURO 2026, që do të zhvillohet nga 3 deri më 20 dhjetor në Poloni, Rumani, Çeki, Sllovaki dhe Turqi.
Mali i Zi e kishte lojën në kontroll për një kohë të gjatë: pjesa e parë u mbyll 13:10 për malazezet, ndërsa në minutën 41 ato kryesonin bindshëm 18:11. Pastaj ndodhi kthesa e madhe — Serbia bëri një seri mbresëlënëse 8:0 dhe përmbysi rezultatin në 19:18 në minutën 57. Nikolina Marković barazoi në 19:19, ndërsa me vetëm 3 sekonda të mbetura Mali i Zi mori sulmin e fundit. Pas time-out-it të kërkuar nga trajnerja Suzana Lazović, Mehmedović shënoi nga një pozicion i vështirë bashkë me sirenën — 20:19.
Te Mali i Zi u dalluan Jelena Vukčević me 7 gola dhe Ivana Savić me 5 gola. Te Serbia më e mira ishte Milosavljević me 7 gola, e ndjekur nga Otašević dhe Radević me nga 3 gola secila, ndërsa portierja Simić regjistroi 7 pritje, të gjitha në pjesën e dytë të ndeshjes.
Me këtë fitore, Mali i Zi e mbylli turneun me 2 fitore e 1 barazim, pasi barazoi 20:20 me Kroacinë dhe mundi Maqedoninë e Veriut. Serbia, në anën tjetër, e mbylli turneun pa asnjë fitore — përveç humbjes ndaj Malit të Zi, vajzat serbe humbën edhe nga Kroacia 28:15 dhe nga Maqedonia e Veriut 29:21.
Burimi: Sportske vesti
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