Histori në Milano: Finlanda merr bronzin e parë në Evropianin e volejbollit — Sllovenia, ‘xhelatja’ e Serbisë, mbetet pa medalje
Finlanda mposhti Slloveninë 3:0 (25:23, 25:20, 29:27) në finalen e vogël të EuroVolley 2026 në Milano, duke fituar medaljen e parë në histori në një Evropian volejbolli për meshkuj.
MILANO – Histori u shkrua të shtunën në mbrëmje në kryeqytetin lombard të Italisë: kombëtarja e Finlandës në volejboll për meshkuj fitoi medaljen e bronztë në Kampionatin Evropian 2026, pasi mposhti Slloveninë me rezultatin 3:0 në ndeshjen për vendin e tretë.
Setet u mbyllën 25:23, 25:20 dhe 29:27 në favor të finlandezëve, të cilët e kontrolluan takimin vendimtar nga fillimi deri në fund, pa i lënë asnjë hapësirë kundërshtarit slloven për t’u kthyer në lojë.
Ky është suksesi më i madh në historinë e volejbollit finlandez për meshkuj: medalja e parë ndonjëherë e Finlandës në një Kampionat Evropian. Deri më sot, finlandezët nuk kishin arritur kurrë të ngjiteshin në podiumin kontinental.
Ironia e fatit deshi që viktima e Finlandës të ishte pikërisht Sllovenia — kombëtarja që e kishte eliminuar Serbinë nga ky Evropian. “Xhelatja” e Serbisë mbeti kështu duarbosh: e mundur në luftën për bronzin dhe pa medalje nga Milano.
EuroVolley 2026 përmbyllet kështu me një faqe të re të shkruar nga Finlanda, e cila nga sonte hyn në librin e artë të volejbollit evropian për meshkuj.
Burimi: Naslovi.net
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