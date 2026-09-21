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Konflikti SHBA - Iran

Kryeministri i Katarit: Pasojat e luftës SHBA–Izrael ndaj Iranit janë një “tërmet” — kërkon respektimin e sovranitetit

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Kryeministri i Katarit, shehu Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani. Foto: Wikimedia Commons (CC BY 2.0).

Kryeministri i Katarit, shehu Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, e ka përshkruar pasojën ekonomike të luftës së SHBA-së dhe Izraelit kundër Iranit si një “tërmet”, duke paralajmëruar se çdo sulm ndaj Katarit “trondit tregun e energjisë”.

Duke folur në një konferencë shtypi në Nju Jork përkrah sekretarit të përgjithshëm të OKB-së, Antonio Guterres, shehu Mohammed u bëri thirrje shteteve të respektojnë sovranitetin si kusht për sigurinë në Lindjen e Mesme.

Ai tha se rajoni ka nevojë për “një kornizë në të cilën respektohet sovraniteti” dhe ku asnjë shtet nuk mund të përbëjë “kërcënim për të tjerët në lagje”, duke theksuar ndërtimin e besimit të nevojshëm për të garantuar sigurinë.

Deklarata vjen në një moment kur Katari luan rol ndërmjetësues mes Teheranit dhe Uashingtonit — zyrtarët iranianë kanë thënë se po i përcjellin kushtet e tyre SHBA-së përmes ndërmjetësuesve katarë, ndërsa Asambleja e Përgjithshme e OKB-së nis javën e ardhshme në Nju Jork.

Burimi: Al Jazeera — https://www.aljazeera.com/news/liveblog/2026/9/20/iran-war-live-tehran-calls-for-end-to-war-lifting-of-us-naval-blockade

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