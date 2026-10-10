Kush është Katie Zacharia, komentatorja konservatore që Trump e zgjodhi si sekretaren e re të shtypit
Presidenti Donald Trump ka zgjedhur Katie Zacharia-n, një komentatore konservatore, e cila punoi për një periudhë të shkurtër në Departamentin e Sigurisë Kombëtare, si sekretaren e tij të re të shtypit.
Zacharia e falënderoi Trumpin në një postim në rrjetet sociale të premten, duke shkruar: “T’i shërbesh Presidentit Trump dhe popullit amerikan në këtë pikë kritike 250-vjeçare është nderi i një jete”.
Duke njoftuar përzgjedhjen e saj më herët të premten, Trump theksoi punën e saj për Truth Social, Trump Media & Technology Group dhe paraqitjet e saj të shpeshta në Fox dhe Newsmax.
“Ajo ka një histori të patëmetë mbështetjeje dhe ka qenë një mbështetëse besnike dhe e shkëlqyer që nga fillimi”, shtoi ai.
Trump u telefonoi ditët e fundit një numri aleatësh dhe këshilltarësh të tij të ngushtë, përfshirë ish-sekretaren e shtypit të Shtëpisë së Bardhë, Karoline Leavitt, për të marrë mendimin e tyre për Zacharia-n, tha një person i njohur me diskutimet. Presidenti kërkoi këshillën e Leavitt përpara se të merrte një vendim përfundimtar dhe t’i ofronte Zacharia-s pozicionin, thanë ata.
Zacharia i tha Fox News të premten në mbrëmje se do ta fillojë punën të hënën, por nuk tha se kur do të mbahet konferenca e saj e parë për shtyp në Shtëpinë e Bardhë.
Duke rrëfyer se si e mori pozicionin, Zacharia tha se presidentit “i pëlqente shumë se çfarë luftëtareje isha për të”.
“Mora një telefonatë të mrekullueshme nga rekrutuesi kryesor i talenteve, vetë presidenti, dhe doli që të jesh një mbështetëse e madhe e të gjitha politikave të tij në të vërtetë funksionon”, tha ajo.
Paraqitja e saj në Fox News u zhvillua ndërsa Trump mbajti një fjalim në Syracuse, Nju Jork.Zacharia ishte në Zyrën Ovale me Trumpin të premten në mëngjes, sipas një personi të njohur me çështjen.
Përzgjedhja e Zacharia-s u bë shpejt. Që nga java e kaluar, ajo nuk po merrej në konsideratë për këtë rol, tha një person tjetër i njohur me çështjen.
Gjatë gjithë procesit të kërkimit për zëvendësimin e Leavitt, Shtëpia e Bardhë u përball me vështirësi për shkak të emrave të profilit të lartë, disa prej të cilëve e kishin kritikuar më parë Trumpin.
Në shumë raste, zyrtarë të lartë e kishin ngushtuar listën e kandidatëve, vetëm për të zbuluar se ata kishin thënë diçka negative për presidentin, gjë që i skualifikonte nga pozicioni, sipas një zyrtari të Shtëpisë së Bardhë.
“Puna që na pret është të vazhdojmë të japim rezultate të forta për vendin tonë dhe t’i komunikojmë popullit amerikan fitoret e mëdha që kjo administratë po arrin çdo ditë”, shkroi Zacharia në X.
“Pres me padurim të punoj me trupën e shtypit të Shtëpisë së Bardhë dhe me gazetarët në të gjithë vendin, për ta publikuar këtë histori”, tha ajo, duke shtuar se “të ndjekësh Karoline Leavitt-in e mrekullueshme është një standard i lartë dhe ia vlen ta përmbushësh”.
Leavitt e uroi Zacharia-n në rrjetet sociale: “Siç i thashë Presidentit, Katie ka mbështetjen time të plotë dhe do të bëj tifo për të dhe të gjithë ekipin në Shtëpinë e Bardhë çdo ditë”.
Zacharia ka qenë e ftuar e shpeshtë në Fox, Newsmax dhe CNN
“Ajo është mike e shumicës prej jush”, u tha Trump gazetarëve ndërsa po largohej nga Shtëpia e Bardhë të premten. “E di që asaj i pëlqejnë njerëzit — ju pëlqeni të gjithëve. Në fakt, nuk e di nëse kjo është mirë apo keq, por sapo punësuam një sekretare të re shtypi dhe ajo do të jetë, mendoj, e shkëlqyer”.
Zacharia ka shërbyer si këshilltare e lartë për komunikimin në Trump Media & Technology Group dhe Truth Social që nga qershori, pas një periudhe dymujore si zyrtare e lartë në Departamentin e Sigurisë Kombëtare — përvoja që Trump i theksoi edhe në postimin e tij në rrjetet sociale, së bashku me punën e saj në fushatat e tij.
Zacharia, e cila ka fëmijë të vegjël dhe jeton në Kaliforni, udhëtonte vajtje-ardhje drejt Uashingtonit kur punonte në Departamentin e Sigurisë Kombëtare. Në atë kohë, ajo i tha një shoku se udhëtimi nuk ishte i përballueshëm, sipas një burimi të njohur me çështjen.
Zacharia ka shërbyer gjithashtu si këshilltare ligjore për Fix California, një grup konservator i themeluar nga aleati i Trumpit, Richard Grenell.
Ajo erdhi për herë të parë në Uashington si praktikante në Komitetin Kombëtar Republikan gjatë administratës së George W. Bushit, në vitin 2006.
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