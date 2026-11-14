Lajm i mirë nga Sllovakia: fitorja ndaj Qipros do t’i siguronte Malit të Zi pothuajse me siguri vizën për play-off-in e Evropianit
Sllovakia barazoi 2:2 me Ishujt Faroe në Bratislavë dhe mbeti pas Malit të Zi në garën për skuadrën më të mirë të Ligës C në Ligën e Kombeve.
Lajmi i mirë për Malin e Zi erdhi nga Bratislava, siç njofton Vijesti: Sllovakia barazoi 2:2 me Ishujt Faroe dhe humbi terren në garën për skuadrën më të mirë të Ligës C në Ligën e Kombeve. Rezultati e lë Malin e Zi në krye të kësaj gare, me 13 pikë, ndërsa Sllovakia mbetet në 11 pikë, pikërisht para ndeshjes vendimtare në Limasol.
Sipas raportimit të RTCG-së për ndeshjen në Bratislavë, Sllovakia kaloi në epërsi me golin e Prekopit në minutën e 11-të, por Ishujt Faroe barazuan nga penalltia e Davidsenit në minutën e 30-të. Në fillim të pjesës së dytë, Samuelsen përmbysi rezultatin për mysafirët, ndërsa Strelec barazoi në minutën e 72-të dhe shpëtoi Sllovakinë nga humbja. Ishte barazimi i pestë i Ishujve Faroe në pesë ndeshje.
Sllovakia është rivali më i madh i Malit të Zi për vendin e skuadrës më të mirë në të gjithë Ligën C, që sjell edhe një vend në play-off-in e Evropianit. Mali i Zi tashmë e ka siguruar ngjitjen në Ligën B, pasi mundi Letoninë 2:1, dhe tani mund të synojë edhe më shumë.
Të dielën, në orën 15:00, në Limasol, Mali i Zi luan kundër Qipros dhe një fitore do t’i siguronte pothuajse me siguri vendin e parë mes skuadrave të Ligës C dhe biletën për play-off-in e Evropianit — për herë të parë në histori, kombëtarja është kaq afër një arritjeje të tillë. Me fitore, Mali i Zi do të shkonte në 16 pikë; edhe nëse Sllovakia fiton ndeshjen e saj të fundit, ajo arrin vetëm në 14 pikë, aq sa Islanda, ndërsa Shqipëria mund të shkojë më së shumti në 15 pikë.
Edhe një barazim në Limasol mund të mjaftojë, por kombinimet në atë rast janë shumë më të ndërlikuara. Prandaj, fitorja mbetet rruga më e qartë dhe më e sigurt drejt play-off-it, dhe pikërisht ajo do të kërkohet të dielën pasdite.
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