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Greqia

Makth grek në Amsterdam: Holanda shkatërron Greqinë 7-0 në Ligën e Kombeve

Holanda e shkatërroi Greqinë 7-0 në Amsterdam, por kombëtarja greke shkon në Volos me shpresën e çerekfinales ende të gjallë nëse fiton ndaj Serbisë dhe Gjermania nuk e mund Holandën.

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Makth grek në Amsterdam: Holanda shkatërron Greqinë 7-0 në Ligën e Kombeve

AMSTERDAM, 13 nëntor – Siç raporton Reuters, Holanda e shkatërroi Greqinë me rezultatin 7-0 të premten mbrëma në Johan Cruijff ArenA në Amsterdam, në ndeshjen e pestë të Grupit A2 të Ligës së Kombeve, duke i shkaktuar kombëtares greke humbjen e parë në grup dhe një nga mbrëmjet më të rënda të historisë së saj të fundit.

Sipas Ekathimerini, shenjat e katastrofës u panë që në minutat e para: Crysencio Summerville e hapi serinë e golave që në minutën e 6-të, ndërsa Tijjani Reijnders shënoi një tregolësh të shpejtë mes minutave 12 dhe 33. Jurrien Timber e çoi rezultatin në 5-0 në minutën e 40-të, duke e mbyllur pjesën e parë si një makth të vërtetë për grekët. Në mes të këtij stuhie, në minutën e 24-t, Fotis Ioannidis e gjeti rrjetën, por goli i tij u anulua për prekje me dorë.

Pjesa e dytë nuk solli asnjë lehtësim. Timber shënoi sërish në minutën e 59-të, ndërsa Donyell Malen e vulosi rezultatin 7-0 vetëm dy minuta më vonë, në minutën e 61-të. Trajneri i Greqisë, Ivan Jovanovic, i bëri zëvendësimet e para vetëm në minutën e 64-t, kur ndeshja ishte tashmë e humbur dhe rezultati i ngulitur në 7-0.

Pavarësisht disfatës së rëndë, Greqia mbetet në 8 pikë pas pesë ndeshjesh, ndërsa Holanda kryeson grupin me 11 pikë. Gjermania e mundi Serbinë 3-1 dhe u barazua me Greqinë në 8 pikë, duke e bërë edhe më të tensionuar garën për vendin e dytë.

Të hënën Greqia e pret Serbinë në Volos, në ndeshjen e fundit të grupit, dhe kualifikimi në çerekfinale mbetet i mundur: grekët kalojnë më tej nëse e mundin Serbinë dhe Gjermania nuk arrin ta mundë Holandën në Berlin.

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