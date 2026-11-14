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Teknologji

Starship niset në fluturimin e 15-të, por SpaceX anulon kapjen e booster-it — përfundon në Gjirin e Meksikës

Raketa më e madhe e SpaceX u ngrit nga Starbase në orën 17:47 të pasdites, por shkalla Super Heavy nuk u kthye te kulla Mechazilla — u devijua për ulje në det, ndërsa anija vazhdon misionin drejt përpjekjes për kapje të shtunën

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Nisja e një rakete Starship nga Starbase (foto arkivi)
Nisja e një rakete Starship nga Starbase (foto arkivi)

Siç njofton Gizmodo, raketa Starship e SpaceX u ngrit nga Starbase, në Teksas, në orën 17:47 të pasdites, sipas orës së Bregut Lindor, të premten, më 13 nëntor 2026, në fluturimin e saj të 15-të. Shkalla Super Heavy u nda nga shkalla e sipërme rreth dy minuta pas nisjes, por SpaceX vendosi të mos e kapte booster-in dhe e devijoi atë për një ulje në det në Gjirin e Meksikës.

SpaceX nuk e di ende shkakun e anulimit të kapjes së booster-it. Pavarësisht kësaj pengese, duket se kompania do të përpiqet të kapë shkallën e sipërme të shtunën, ndërsa misioni vazhdon.

Ky ishte përpjekja e parë për të kapur të dy shkallët në një fluturim të vetëm. Plani parashikonte rreth 14 orbita gjatë një fluturimi prej më shumë se 22 orësh, me vendosjen e 26 satelitëve Starlink V3, ndërsa rikthimi i anijes në atmosferë ishte parashikuar rreth 22,5 orë pas nisjes.

SpaceX e ka kapur më parë shkallën Super Heavy në tre fluturime të mëparshme, duke përdorur krahët “chopstick” të kullës Mechazilla.

Në fluturimin e 14-të, në shtator, Starship arriti në orbitë për herë të parë, por SpaceX e ktheu herët nga orbita për shkak të një problemi me motorin.

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