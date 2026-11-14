Margot Robbie ylli i filmit të ri të A24 «The Week of Pain»: Kristoffer Borgli në regji, detajet e fabulës mbahen sekret
Aktorja do të jetë protagoniste e filmit të ri të regjisorit të «The Drama», që A24 do ta financojë së bashku me Square Peg, Dilemma Films dhe LuckyChap; xhirimet pritet të nisin në vitin 2027 dhe ende nuk ka datë premiere.
Margot Robbie do të luajë rolin kryesor në filmin e ri «The Week of Pain» të shkrimtarit dhe regjisorit norvegjez Kristoffer Borgli, siç njofton TheWrap. A24 do ta financojë filmin dhe do ta prodhojë së bashku me Square Peg të Lars Knudsen dhe Ari Aster, Dilemma Films dhe LuckyChap, kompania e Robbie-t. Borgli është edhe skenaristi i filmit.
Asnjë detaj i fabulës nuk dihet ende dhe detajet mbahen sekret. Sipas ComingSoon, prodhimi pritet të nisë në vitin 2027, ndërsa filmi ende nuk ka datë premiere. Ky do të jetë filmi i parë i Robbie-t si aktore për A24 dhe projekti i saj i parë pas prequel-it të «Ocean’s Eleven».
Sipas ComingSoon, që citon Deadline, Robbie ka qenë prej kohësh adhuruese e punës së Borgli-t dhe ishte entuziaste të lironte axhendën për vitin e ardhshëm.
Filmi i mëparshëm i Borgli-t, «The Drama», me Zendaya dhe Robert Pattinson, arriti 135 milionë dollarë në box office-in botëror me një buxhet prej 28 milionë dollarësh, sipas TheWrap. Borgli më parë ka bërë edhe «Dream Scenario» me Nicolas Cage, një tjetër bashkëpunim me A24 dhe Square Peg, si dhe «Sick of Myself», që u shfaq premierë në Kanë, në seksionin Un Certain Regard.
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