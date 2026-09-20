Mark Ruffalo në krye të “revoltës” së Hollywood-it kundër bashkimit Paramount-Warner: i kërkon prokurorit të Kalifornisë të rrëzojë marrëveshjen
Aktori i njohur paralajmëron prokurorin e përgjithshëm të Kalifornisë, Rob Bonta, "mos guxo të dorëzohesh"; mijëra kineastë kanë dalë publikisht kundër marrëveshjes 111 miliardë dollarëshe dhe mbi 75.000 vetë kanë firmosur peticionin.
Aktori i njohur Mark Ruffalo ka paralajmëruar prokurorin e përgjithshëm të Kalifornisë, Rob Bonta, në platformën X: “Mos guxo, @AGRobBonta, mos u dorëzo” — duke i kërkuar ta rrëzojë çdo marrëveshje që do t’i hapte rrugën blerjes së Warner Bros. Discovery nga Paramount Skydance për 111 miliardë dollarë.
Ruffalo thotë se mijëra kineastë kanë dalë publikisht kundër marrëveshjes dhe më shumë se 75.000 njerëz kanë firmosur një peticion drejtuar prokurorëve të përgjithshëm të shteteve. Ai u bëri thirrje mbështetësve nga zona e Gjirit të San Franciskos të protestonin jashtë zyrës së Bonta-s në Oakland, duke thënë se kishte dëgjuar se prokurori “po dorëzohej” dhe duke i quajtur bisedimet një “marrëveshje pas kuintave”.
Në sfond, Bonta dhe 11 prokurorë të tjerë të përgjithshëm të shteteve janë në negociata me drejtorin ekzekutiv të Paramount, David Ellison, lidhur me një padi antitrust që synon të ndalojë bashkimin; sipas raportimeve, bisedimet mund të prodhojnë një marrëveshje që do të shmangte një gjyq të caktuar për marsin e vitit 2027.
Koalicioni “Block the Merger” paralajmëron se një marrëveshje e ndërtuar vetëm mbi premtime të pazbatueshme është “një fitore vetëm për David Ellison… një humbje për të gjithë të tjerët”, duke cituar mbështetjen nga figura të industrisë dhe senatorja Elizabeth Warren, dhe kërkon që bashkimi të bllokohet plotësisht. Sulmi ka edhe kritikët e tij: ish-kandidati për kryetar bashkie të Los Anxhelosit, Spencer Pratt, sulmoi Ruffalo-n në X, duke e akuzuar se po injoronte punëtorët e thjeshtë të filmit që po vuajnë.
Paramount përballet me një orë që tik-takon: një “taksë vonesash” prej 7 milionë dollarësh në ditë nëse marrëveshja shtyhet përtej 30 shtatorit, dhe studio ka kërcënuar se do t’i zhvendosë operacionet jashtë Kalifornisë (Nashville, Austin dhe Georgia janë përmendur; ekonomistët vlerësojnë se një largim i plotë mund t’i kushtojë Los Anxhelosit deri në 58.000 vende pune).
Burimi: New York Post
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