☁️
Tiranë 19°C · Vranët 20 Shtator 2026
S&P 500 7,651 ▲0.17%
DOW 51,683 ▼0.18%
NASDAQ 26,523 ▲0.39%
NAFTA 96.08 ▼1.18%
ARI 4,425 ▲0.57%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1477 EUR/GBP 0.8584 EUR/CHF 0.9450 EUR/ALL 91.1780 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3934 EUR/TRY 56.0078 EUR/JPY 180.36 EUR/CAD 1.6056 EUR/USD 1.1477 EUR/GBP 0.8584 EUR/CHF 0.9450 EUR/ALL 91.1780 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3934 EUR/TRY 56.0078 EUR/JPY 180.36 EUR/CAD 1.6056
₿ CRYPTO
BTC $80,447 ▼ -0.9% ETH $2,585 ▼ -1.44% XRP $1.3824 ▼ -2.75% SOL $108.8100 ▼ -3.96%
S&P 500 7,651 ▲0.17 % DOW 51,683 ▼0.18 % NASDAQ 26,523 ▲0.39 % NAFTA 96.08 ▼1.18 % ARI 4,425 ▲0.57 % S&P 500 7,651 ▲0.17 % DOW 51,683 ▼0.18 % NASDAQ 26,523 ▲0.39 % NAFTA 96.08 ▼1.18 % ARI 4,425 ▲0.57 %
EUR/USD 1.1477 EUR/GBP 0.8584 EUR/CHF 0.9450 EUR/ALL 91.1780 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3934 EUR/TRY 56.0078 EUR/JPY 180.36 EUR/CAD 1.6056 EUR/USD 1.1477 EUR/GBP 0.8584 EUR/CHF 0.9450 EUR/ALL 91.1780 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3934 EUR/TRY 56.0078 EUR/JPY 180.36 EUR/CAD 1.6056
20 Sht 2026
Breaking
Trump synon të vërë nën kontroll politik financimin e kërkimit shëndetësor: një bord i ri do të vendosë për grantet e NIH «The Producers» mbylli perden në West End: shfaqja e fundit mbrëmë në Garrick Theatre të Londrës Nashville SC siguron vend në play-off-et e MLS Cup 2026 «Surfacing Forms» në Nju Jork: J. Margulis sjell artin kinetik të Venezuelës në galerinë Nicolas Auvray New York Jets përballë Green Bay Packers në MetLife Stadium më 20 shtator 2026
Menu
Ekspozita

«Surfacing Forms» në Nju Jork: J. Margulis sjell artin kinetik të Venezuelës në galerinë Nicolas Auvray

Ekspozita «Surfacing Forms» në Nicolas Auvray Gallery sjell reliefet kinetike të artistit venezuelan, nga vepra intime deri te instalacioni monumental «Dissolutions» (2026); e hapur për publikun deri më 18 tetor 2026.

· 2 min lexim

Artisti me origjinë venezuelane J. Margulis paraqet në Nju Jork ekspozitën personale «J. Margulis: Surfacing Forms», e hapur në Nicolas Auvray Gallery dhe e aksesueshme për publikun deri të dielën, 18 tetor 2026. Bëhet fjalë për prezantimin më të gjerë deri më tani të veprave të tij kinetike, sipas portalit USA Art News.

Ekspozita përmbledh reliefe muri kinetikë që shtrihen nga punime intime deri te kompozime monumentale horizontale dhe ndërtime shumë-panelëshe. Veprat janë ndërtuar nga shirita të hollë akriliku të lyer, të vendosur në kënde të llogaritura, që manipulojnë dritën dhe perceptimin e ngjyrës mbi sipërfaqet e teksturuara, duke krijuar një përvojë vizuale që ndryshon me çdo hap të shikuesit.

Vepra qendrore e ekspozitës, «Dissolutions» (2026), përbëhet nga dhjetë panele dhe shtrihet mbi 16 këmbë, rreth pesë metra. Ndërsa shikuesi lëviz përgjatë saj, ngjyrat rrjedhin nga vjollca në rozë, blu dhe të verdhë, duke e kthyer veprën në një peizazh kromatik në lëvizje të vazhdueshme.

Koncepti bazohet në atë që artisti e quan «zhvendosje optike»: relievet janë statike, por lëvizja e shikuesit riorganizon ngjyrat dhe format. Margulis e përshkruan punën e tij si «synopodike» — një term i krijuar prej tij për vepra që përmbajnë shumë gjendje vizuale brenda një forme të vetme.

Praktika e tij mbështetet në traditën e pasur kinetike dhe optike të Venezuelës, sidomos tek pionierët Carlos Cruz-Diez dhe Jesús Rafael Soto, të cilët sfiduan idenë se arti është i lidhur me një perspektivë të vetme fikse — një trashëgimi që Margulis e çon përpara me gjuhën e tij bashkëkohore.

Burimi: USA Art News

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu