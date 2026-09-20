«Surfacing Forms» në Nju Jork: J. Margulis sjell artin kinetik të Venezuelës në galerinë Nicolas Auvray
Ekspozita «Surfacing Forms» në Nicolas Auvray Gallery sjell reliefet kinetike të artistit venezuelan, nga vepra intime deri te instalacioni monumental «Dissolutions» (2026); e hapur për publikun deri më 18 tetor 2026.
Artisti me origjinë venezuelane J. Margulis paraqet në Nju Jork ekspozitën personale «J. Margulis: Surfacing Forms», e hapur në Nicolas Auvray Gallery dhe e aksesueshme për publikun deri të dielën, 18 tetor 2026. Bëhet fjalë për prezantimin më të gjerë deri më tani të veprave të tij kinetike, sipas portalit USA Art News.
Ekspozita përmbledh reliefe muri kinetikë që shtrihen nga punime intime deri te kompozime monumentale horizontale dhe ndërtime shumë-panelëshe. Veprat janë ndërtuar nga shirita të hollë akriliku të lyer, të vendosur në kënde të llogaritura, që manipulojnë dritën dhe perceptimin e ngjyrës mbi sipërfaqet e teksturuara, duke krijuar një përvojë vizuale që ndryshon me çdo hap të shikuesit.
Vepra qendrore e ekspozitës, «Dissolutions» (2026), përbëhet nga dhjetë panele dhe shtrihet mbi 16 këmbë, rreth pesë metra. Ndërsa shikuesi lëviz përgjatë saj, ngjyrat rrjedhin nga vjollca në rozë, blu dhe të verdhë, duke e kthyer veprën në një peizazh kromatik në lëvizje të vazhdueshme.
Koncepti bazohet në atë që artisti e quan «zhvendosje optike»: relievet janë statike, por lëvizja e shikuesit riorganizon ngjyrat dhe format. Margulis e përshkruan punën e tij si «synopodike» — një term i krijuar prej tij për vepra që përmbajnë shumë gjendje vizuale brenda një forme të vetme.
Praktika e tij mbështetet në traditën e pasur kinetike dhe optike të Venezuelës, sidomos tek pionierët Carlos Cruz-Diez dhe Jesús Rafael Soto, të cilët sfiduan idenë se arti është i lidhur me një perspektivë të vetme fikse — një trashëgimi që Margulis e çon përpara me gjuhën e tij bashkëkohore.
Burimi: USA Art News
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.