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Konflikti SHBA - Iran

I dërguari amerikan në OKB: Irani po pasuron uranium deri në 60%, pa “qëllim të besueshëm civil”

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I dërguari i Shteteve të Bashkuara në Kombet e Bashkuara, Mike Waltz, e akuzoi Iranin se po shkel detyrimet e tij bërthamore dhe po refuzon të heqë dorë nga programi bërthamor, siç njofton Al Jazeera. “Irani i theu rregullat. Ata refuzuan të heqin dorë nga ambiciet e tyre bërthamore”, tha Waltz para Këshillit të Sigurimit.

Sipas tij, Teherani po pasuron uranium deri në nivelin 60%, i cili “nuk ka asnjë qëllim të besueshëm civil”, ndërsa inspektorëve të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike (IAEA) u është mohuar vazhdimisht aksesi në Iran. Waltz shtoi se Bordi i Guvernatorëve të IAEA-s e referoi Iranin në Këshillin e Sigurimit për mospërputhje “vetëm dy javë më parë” dhe akuzoi negociatorët iranianë se vazhdojnë të refuzojnë kërkesat për t’i dhënë fund programit bërthamor të vendit.

Teherani i ka hedhur poshtë akuzat. Zyrtarët iranianë thonë se programi bërthamor i vendit është paqësor dhe se pasurimi i uraniumit është e drejtë e Iranit sipas Traktatit për Mospërhapjen e Armëve Bërthamore (NPT). Ata kanë akuzuar gjithashtu IAEA-n për politizim dhe i kanë hedhur poshtë rezolutat e fundit kundër vendit si të motivuara politikisht.

Salla e Këshillit të Sigurimit të OKB-së në Nju Jork.

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