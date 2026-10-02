Trump bën thirrje Evropës: Hapni menjëherë rezervat strategjike të dizelit për të ulur çmimet
Presidenti Donald Trump deklaroi të enjten se administrata e tij “mund” t’u kërkojë vendeve evropiane të hapin rezervat e tyre strategjike të dizelit, në një përpjekje për të frenuar çmimet e larta të karburanteve që lufta me Iranin i ka çuar në nivele rekord, siç raporton AFP.
Pak orë më parë, sekretari amerikan i Thesarit Scott Bessent i kishte bërë thirrje Evropës të vepronte “menjëherë”. “Partnerët tanë evropianë duhet të përshpejtojnë përmbushjen e angazhimeve ekzistuese dhe të vënë në dispozicion menjëherë furnizime shtesë për të adresuar ndërprerjet e vazhdueshme,” shkroi Bessent në një postim në rrjetet sociale, siç citon AFP.
Sipas raportimeve, administrata Trump po synon në veçanti Francën dhe Gjermaninë që të shfrytëzojnë rezervat e tyre të dizelit. Presioni i Uashingtonit vjen pasi Trump lundroi të mërkurën idenë e ndalimit të eksporteve amerikane të dizelit — një masë që do të kishte pasoja të rënda për ekonominë evropiane, siç e pranoi edhe shefi i tregtisë i BE-së, Maroš Šefčovič, i cili e quajti një veprim të tillë “të papritur” për evropianët, duke paralajmëruar për efektet dëmtuese në ekonomi.
Shtetet anëtare të BE-së do të takohen me Komisionin Evropian të premten për të diskutuar një përgjigje të koordinuar ndaj krizës së çmimeve të karburanteve, sipas një zëdhënësi të Komisionit. Ndërkohë, në takimet tregtare të G20-s në Milwaukee, përfaqësuesi amerikan i tregtisë Jamieson Greer mbajti një ton pajtimor, duke folur për “gatishmëri nga të dyja palët për të punuar së bashku” për çështjen e dizelit. Çmimet e larta të energjisë po kthehen në kërcënim serioz për republikanët në prag të zgjedhjeve të mes-mandatit të nëntorit, siç nënvizon AFP.
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