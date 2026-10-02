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Greqia

Komisioni Europian e dërgon Greqinë në Gjykatën e Drejtësisë së BE-së: 66 nga 81 deponi nuk respektojnë rregullat

Brukseli vendosi të enjten t'i dërgojë Athinën dhe Nikosian para gjyqtarëve të Luksemburgut për shkak të deponive të jashtëligjshme — 81% e deponive greke nuk përputhen me rregullat europiane.

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Deponia e Mavrorachit në Greqi — një nga deponitë greke që nuk përputhen me rregullat e BE-së. (Foto ilustruese: Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0)
Deponia e Mavrorachit në Greqi — një nga deponitë greke që nuk përputhen me rregullat e BE-së. (Foto ilustruese: Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0)

Të enjten, 1 tetor 2026, Komisioni Europian vendosi t’i dërgojë Greqinë dhe Qipron në Gjykatën e Drejtësisë së Bashkimit Europian për moszbatim të saktë të Direktivës për deponitë (1999/31/EC) dhe Direktivës Kuadër për Mbetjet (2008/98/EC), siç njofton Agence Europe në buletinin e 2 tetorit 2026.

Për Greqinë, tabloja e paraqitur nga Brukseli është e zymtë: sipas buletinit të Agence Europe, pas vlerësimit të përgjigjes së autoriteteve greke, Komisioni konstatoi se vetëm 3 deponi ishin mbyllur, ndërsa nga 81 deponitë e mbetura, 66 nuk ishin në përputhje me rregullat europiane — pra rreth 81 për qind e tyre.

Në Qipro, sipas të njëjtit buletin, 21 për qind e mbetjeve të prodhuara deponohen pa trajtim paraprak. Në të dyja vendet, kapaciteti i instalimeve për trajtimin e mbetjeve përpara depozitimit është i pamjaftueshëm për t’u përballur me sasinë e mbetjeve të përziera urbane, duke e lënë deponinë si destinacionin kryesor.

Komisioni konkludoi se përpjekjet e autoriteteve greke dhe qipriote për të korrigjuar këto mangësi ishin të pamjaftueshme, prandaj u vendos që çështja t’i dërgohej gjyqtarëve të Luksemburgut.

Dërgimi në Gjykatën e Drejtësisë së BE-së është hapi përfundimtar i procedurës së shkeljes: tani gjykata do të vlerësojë nëse Greqia dhe Qiproja kanë shkelur detyrimet e tyre sipas legjislacionit europian të mbetjeve dhe mund t’i detyrojë ato të marrin masat e nevojshme për përmbushjen e rregullave.

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