Ushtria e Jemenit: Rrëzuam dronët e Huthi-t mbi Aden — civilët në Taiz të shmangin rrugët e Huthi-t
Forcat e Armatosura të Jemenit thanë se mbrojtja ajrore ka interceptuar dhe rrëzuar dronë shpërthyes të Huthi-t mbi kryeqytetin e përkohshëm, Aden, para se ata të godisnin zona civile, siç njofton Al Jazeera. Zëdhënësi ushtarak tha se forcat mbeten në gatishmëri të plotë dhe janë të përgatitura për të përballuar çdo kërcënim ndaj civilëve dhe infrastrukturës kritike.
Paralelisht, ushtria e Jemenit paralajmëroi civilët në provincën Taiz të shmangin rrugët e përdorura nga forcat e Huthi-t për lëvizje ushtarake dhe furnizime, deri në një njoftim të dytë. Në një deklaratë, zëdhënësi ushtarak tha se paralajmërimi synon të mbrojë civilët dhe pronat e tyre nga rreziqet e operacioneve ushtarake dhe zbatohet për një numër rrugësh në Taiz dhe zonat përreth.
Banorëve iu kërkua gjithashtu të mos u afrohen lëvizjeve, grumbullimeve apo automjeteve ushtarake të Huthi-t dhe të ndjekin udhëzimet zyrtare për mbylljet e rrugëve dhe lëvizjen. Ushtria tha se masat janë paraprake dhe të përkohshme.
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