Tarta de Santiago — torta tradicionale spanjolle me bajame dhe kanellë
Tarta de Santiago është ëmbëlsira më e famshme e Galicisë, rajonit në veriperëndim të Spanjës, dhe mban emrin e apostullit Shën Jakob (Santiago), shenjtit mbrojtës së Spanjës. Siç njofton Wikipedia, kjo tortë tradicionale përgatitet me bajame të bluara, vezë dhe sheqer, pa miell — ndaj është natyrisht pa gluten — dhe dekorohet me kryqin e Shën Jakobit të vizatuar me sheqer pluhur mbi sipërfaqen e saj të artë.
Përbërësit (8 porcione, formë 22–24 cm):
• 250 g bajame të bluara (miell bajamesh)
• 5 vezë të mëdha
• 200 g sheqer
• Lëkura e grirë e 1 limoni
• 1 lugë çaji kanellë
• Pak kripë
• Sheqer pluhur për dekorim
• Gjalpë për lyerjen e formës
Hapat e përgatitjes:
1. Nxehni furrën në 180°C dhe lyeni me gjalpë një formë të rrumbullakët 22–24 cm.
2. Rrihni vezët me sheqerin derisa masa të bëhet e çelët dhe kremoze.
3. Shtoni lëkurën e grirë të limonit, kanellën dhe pak kripë; përziejini mirë.
4. Shtoni bajamet e bluara dhe përziejini butësisht me shpatull derisa të përftohet një brumë homogjen.
5. Hidhni brumin në formë dhe piqeni 30–35 minuta, derisa sipërfaqja të marrë ngjyrë të artë dhe një kruajtëse dhëmbësh e futur në qendër të dalë e pastër.
6. Lëreni tortën të ftohet plotësisht në formë.
7. Për dekorimin klasik: prisni nga letra formën e kryqit të Shën Jakobit, vendoseni mbi tortë dhe spërkateni me sheqer pluhur; hiqni letrën me kujdes.
Koha e përgatitjes: 15 minuta. Koha e pjekjes: 30–35 minuta. Porcione: 8.
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