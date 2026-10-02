☀️
Tiranë 12°C · Kthjellët 02 Tetor 2026
S&P 500 7,666 ▲0.19%
DOW 50,927 ▲0.04%
NASDAQ 26,872 ▲0.04%
NAFTA 92.64 ▼0.25%
ARI 4,205 ▲0.06%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1270 EUR/GBP 0.8527 EUR/CHF 0.9378 EUR/ALL 92.1013 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5429 EUR/TRY 55.3122 EUR/JPY 177.88 EUR/CAD 1.6028 EUR/USD 1.1270 EUR/GBP 0.8527 EUR/CHF 0.9378 EUR/ALL 92.1013 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5429 EUR/TRY 55.3122 EUR/JPY 177.88 EUR/CAD 1.6028
₿ CRYPTO
BTC $85,437 ▲ +2.07% ETH $2,718 ▲ +1% XRP $1.5056 ▲ +0.52% SOL $120.2900 ▲ +1.67%
S&P 500 7,666 ▲0.19 % DOW 50,927 ▲0.04 % NASDAQ 26,872 ▲0.04 % NAFTA 92.64 ▼0.25 % ARI 4,205 ▲0.06 % S&P 500 7,666 ▲0.19 % DOW 50,927 ▲0.04 % NASDAQ 26,872 ▲0.04 % NAFTA 92.64 ▼0.25 % ARI 4,205 ▲0.06 %
EUR/USD 1.1270 EUR/GBP 0.8527 EUR/CHF 0.9378 EUR/ALL 92.1013 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5429 EUR/TRY 55.3122 EUR/JPY 177.88 EUR/CAD 1.6028 EUR/USD 1.1270 EUR/GBP 0.8527 EUR/CHF 0.9378 EUR/ALL 92.1013 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.5429 EUR/TRY 55.3122 EUR/JPY 177.88 EUR/CAD 1.6028
02 Tet 2026
Breaking
«River» merr datën e premierës: slasher-i i Jane Levy dhe Jessica Rothe në kinema më 15 janar 2027 Lee Jae Myung i kërcënon Ukrainës me ‘masa shtesë’ nëse Kievi nuk kërkon falje publike për transferimin e ushtarëve koreano-veriorë Trump bën thirrje Evropës: Hapni menjëherë rezervat strategjike të dizelit për të ulur çmimet Pas 13 vjetësh me Hauser & Wirth, trashëgimia e Mira Schendel kalon te Lisson dhe Gomide & Co. Komisioni Europian e dërgon Greqinë në Gjykatën e Drejtësisë së BE-së: 66 nga 81 deponi nuk respektojnë rregullat
Menu
Ëmbëlsira

Tarta de Santiago — torta tradicionale spanjolle me bajame dhe kanellë

· 2 min lexim

Tarta de Santiago është ëmbëlsira më e famshme e Galicisë, rajonit në veriperëndim të Spanjës, dhe mban emrin e apostullit Shën Jakob (Santiago), shenjtit mbrojtës së Spanjës. Siç njofton Wikipedia, kjo tortë tradicionale përgatitet me bajame të bluara, vezë dhe sheqer, pa miell — ndaj është natyrisht pa gluten — dhe dekorohet me kryqin e Shën Jakobit të vizatuar me sheqer pluhur mbi sipërfaqen e saj të artë.

Përbërësit (8 porcione, formë 22–24 cm):

• 250 g bajame të bluara (miell bajamesh)
• 5 vezë të mëdha
• 200 g sheqer
• Lëkura e grirë e 1 limoni
• 1 lugë çaji kanellë
• Pak kripë
• Sheqer pluhur për dekorim
• Gjalpë për lyerjen e formës

Hapat e përgatitjes:

1. Nxehni furrën në 180°C dhe lyeni me gjalpë një formë të rrumbullakët 22–24 cm.
2. Rrihni vezët me sheqerin derisa masa të bëhet e çelët dhe kremoze.
3. Shtoni lëkurën e grirë të limonit, kanellën dhe pak kripë; përziejini mirë.
4. Shtoni bajamet e bluara dhe përziejini butësisht me shpatull derisa të përftohet një brumë homogjen.
5. Hidhni brumin në formë dhe piqeni 30–35 minuta, derisa sipërfaqja të marrë ngjyrë të artë dhe një kruajtëse dhëmbësh e futur në qendër të dalë e pastër.
6. Lëreni tortën të ftohet plotësisht në formë.
7. Për dekorimin klasik: prisni nga letra formën e kryqit të Shën Jakobit, vendoseni mbi tortë dhe spërkateni me sheqer pluhur; hiqni letrën me kujdes.

Koha e përgatitjes: 15 minuta. Koha e pjekjes: 30–35 minuta. Porcione: 8.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu