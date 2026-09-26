Toronto Maple Leafs në prag të 2026-27: Bobrovsky dhe McKenna rrisin pritshmëritë, sfida kryesore është kimia e ekipit
Toronto Maple Leafs hyjnë në sezonin 2026-27 me pritshmëri të larta, por edhe me shumë ndryshime. Pas një sezoni të dobët (32-36-14) që solli mungesën e play-off, drejtuesit e klubit ndryshuan strukturën: menaxheri i përgjithshëm John Chayka dhe këshilltari i veçantë Mats Sundin u emëruan më 3 maj, ndërsa Jim Hiller mori drejtimin e pankinës si trajner në sezonin e tij të parë.
Siç raporton nhl, sfida më e madhe për Toronto mbetet ndërtimi i kimisë së ekipit në kohë të shkurtër: kampi përgatitor ishte i reduktuar dhe grupi vjen me shumë fytyra të reja që duhet të përshtaten shpejt. Mes nënshkrimeve dhe shtesave janë portieri Sergei Bobrovsky; mbrojtësit Darren Raddysh dhe Emil Andrae; dhe sulmuesit Gavin McKenna, Nick Paul, Jack Roslovic, Teddy Blueger, Colton Sissons dhe Brandon Duhaime. Kapiteni Auston Matthews organizoi një aktivitet lidhjeje për skuadrën në Arizona vetëm disa ditë para ndeshjes hapëse kundër Montreal Canadiens në Scotiabank Arena më 29 shtator.
Një nga pyetjet kryesore është rikthimi i formës së Sergei Bobrovsky. Portieri 38-vjeçar ka përvojë fituese, përfshirë triumfin e Kupës Stanley me Florida Panthers 15 muaj më parë, por sezonin e kaluar regjistroi 27-23-1 me mesatare 3.07 gola të pësuar për ndeshje, .877 përqindje pritjeje dhe katër ndeshje pa pranuar gola në 52 ndeshje (51 startime). Toronto shpreson që ai të rifitojë nivelin e para-kupës dhe të ofrojë stabilitet në portë.
Si shtesë tërheqëse, 18-vjeçari Gavin McKenna ka treguar shenja premtuese në para-sezon. Si zgjedhje e parë në draft, i rritur në Whitehorse të Yukon, ai do të përfitojë nga prezenca e emrave si Sundin, Matthews dhe John Tavares, dhe tashmë jeton me familjen e Tavaresit gjatë adaptimit të tij. Përkundër moshës së re, McKenna bashkohet me një bërthamë të fortë që përfshin Matthews, Tavares dhe William Nylander, gjë që mund ta lehtësojë tranzicionin e tij në rol më të specializuar.
Një tjetër lojtar që mund të shpërthejë këtë sezon është Easton Cowan. Pas një viti të parë ku doli me 29 pikë (11 gola, 18 asistime) në 66 ndeshje dhe u lëkund në renditjen e linjave, Cowan punoi intensivisht gjatë verës dhe fitoi besimin e stërvitjeve; trajneri Hiller e ka përdorur atë në lojë forcë dhe në mbrojtje numerike, duke nxjerrë në pah shumëanshmërinë e tij.
Mbrojtësi Chris Tanev duket i gatshëm të kontribuojë pas një periudhe të vështirë me lëndime: ai kishte munguar në 78 nga 164 ndeshje që nga bashkëngjitja me Toronto në verën e 2024-s dhe luajti vetëm 11 ndeshje sezonin e fundit, por kaloi me sukses një operacion për muskujt e mesit më 4 mars në New York dhe në kamp u duk plotësisht i rikuperuar.
Jack Roslovic është një shtesë që mund të forcojë thellësinë e sulmit. Në 69 ndeshje për Edmonton sezonin e kaluar ai shënoi 36 pikë (21 gola, 15 asistime) dhe regjistroi pesë gola fitues ndeshjeje; statistikat e avancuara tregojnë shpejtësi të lartë në shpërthimet me mbi 22 mph dhe efikasitet në gola të shpejtë pas kalimit të vijës ofensive, çka e bën një kandidat për të luajtur me Matthews ose Tavares.
Paraqitja e pritur e formacionit titullar në para-sezon përfshin rreshtimet e mëposhtme: Matthew Knies – Auston Matthews – Jack Roslovic; Gavin McKenna – John Tavares – William Nylander; Nick Paul – Colton Sissons – Easton Cowan; Dakota Joshua – Teddy Blueger – Brandon Duhaime. Në prapavijë priten Morgan Rielly – Darren Raddysh; Jake McCabe – Chris Tanev; Oliver Ekman-Larsson – Emil Andrae, me Sergei Bobrovsky dhe Anthony Stolarz si portierë.
Përmbledhtazi, suksesi i sezonit të ri varet shumë nga shpejtësia me të cilën skuadra do të ndërtojë kiminë dhe do të integrojë nënshkrimet e reja në një strukturë funksionale. Sipas nhl, nëse bashkimi i elementëve të rinj me bërthamën ekzistuese do të ndodhë me shpejtësi, Toronto mund të kthehet në garë për pjesën e sipërme të konferencës.
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