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Teater

«Three’s Company» rikthehet në skenë: Jason Biggs në rolin e John Ritter-it në leximin live të episodit pilot në New York

Turneu për 50-vjetorin e sitkomit nis më 2 nëntor në Joe's Pub të New York-ut, me Joyce DeWitt dhe Amy Yasbeck si mikpritëse dhe me fonde për fondacionin për shëndetin e aortës që mban emrin e John Ritter-it.

· 2 min lexim

Sitkomi i dashur amerikan «Three’s Company» do të rikthehet para publikut në formë skenike, me një turne leximi live të episodit të tij pilot. Siç njofton Playbill, turneu shënon 50-vjetorin e serialit, i cili do të mbushet më 15 mars 2027, dhe do të kalojë në disa qytete amerikane me aktorë të njohur në rolet ikonike.

Ndalesa e parë do të jetë më 2 nëntor në Joe’s Pub, skena intime kabare brenda Public Theater në New York. Jason Biggs do të marrë rolin e Jack Tripper-it, personazhin që e bëri të famshëm John Ritter-in, ndërsa Christine Taylor do të jetë Chrissy Snow dhe Bellamy Young do të luajë Janet Wood-in. Richard Kind do të interpretojë Stanley Roper-in dhe Susie Essman do të jetë Helen Roper.

Mbrëmja e New York-ut do të ketë edhe një lidhje të drejtpërdrejtë me kastin origjinal: Joyce DeWitt, Janet Wood-i origjinale e serialit, do të jetë mikpritëse së bashku me Amy Yasbeck-un, të venë e John Ritter-it, ndërsa Richard Kline, i cili luante Larry Dallas-in, do të jetë rrëfimtari i leximit.

Pas nisjes në New York, turneu do të vazhdojë gjatë vitit 2027 me lexime në Dallas më 27 shkurt, në Cleveland më 13 mars dhe në Los Angeles më 9 shtator, duke e çuar festën e gjysmëshekullit të sitkomit te publiku i disa qyteteve.

Ngjarja ka edhe një qëllim bamirës: ajo nderon kujtimin dhe trashëgiminë komike të John Ritter-it, i cili ndërroi jetë në vitin 2003 nga një diseksion akut i aortës, dhe mbledh fonde për fondacionin që mban emrin e tij, i cili punon për kërkime, edukim dhe ndërgjegjësim me synimin për të parandaluar vdekjet e parakohshme nga kjo gjendje.

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