Amanda Burnham e shndërron Figge Art Museum-in në një qytet vizatimesh: «Everything to Everyone» hapet në Davenport
Instalacioni imersiv i artistes nga Baltimora mbush Galerinë Gildehaus me qindra vizatime akrilike të vizatuara drejtpërdrejt në mure dhe e vendos figurën femërore në qendër të një peizazhi urban, që qëndron hapur deri më 14 shkurt 2027.
Një qytet i tërë vizatimesh ka zënë Galerinë Gildehaus në katin e parë të Figge Art Museum-it në Davenport të Iowa-s: instalacioni «Amanda Burnham: Everything to Everyone» u hap më 10 tetor dhe e ka shndërruar sallën në një mjedis urban imersiv, siç njofton River Cities’ Reader.
Artistja nga Baltimora e nis punën nga skica të shpejta të njerëzve dhe skenave që has gjatë udhëtimeve të përditshme nëpër qytet, pastaj i ripunon ato në instalacione të përmasave të mëdha. Qindra vizatime ekspresive me bojë akrilike janë shtresuar drejtpërdrejt mbi muret e galerisë, në një stil që ndërthur vizatimin, kolazhin dhe instalacionin, me frymëzim nga librat me komiqe, peizazhet e ëndrrave dhe skenografitë teatrale.
Në qendër të instalacionit qëndron figura femërore brenda peizazhit urban. Burnham eksploron mënyrën se si gratë e përjetojnë dhe e përshkojnë botën që i rrethon, duke e ftuar vizitorin të reflektojë mbi forcat shoqërore e kulturore që formësojnë jetën e grave sot dhe mbi mënyrën se si këto përvoja ndikojnë hapësirat që ato zënë.
«Me pak më shumë se letër dhe bojë akrilike, Burnham po e shndërron galerinë në një mjedis që ekziston diku midis një kujtimi dhe një ëndrre», ka thënë bashkëkuratori i Figge-t, Joshua Johnson, duke e cilësuar ekspozitën një kujtesë të fortë për ndikimin që artistët mund të kenë me materiale të thjeshta.
Amanda Burnham, fituese e Çmimit Sondheim për Artin në vitin 2025 dhe pedagoge arti në Universitetin Towson në Maryland, njihet për vizatimet në shkallë të gjerë dhe instalacionet specifike për vendin, të ekspozuara në muze e galeri brenda dhe jashtë SHBA-së. Ekspozita në Figge Art Museum — institucioni kryesor i artit mes Çikagos dhe Des Moines-it, buzë lumit Misisipi — qëndron hapur deri më 14 shkurt 2027.
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