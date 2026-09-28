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Palak Paneer — gjella indiane me spinaq dhe djathë paneer në salcë aromatike

Palak paneer është gjella klasike e Indisë veriore: gjethe spinaqi të bluara në salcë kremoze me erëza, ku notojnë copëza djathi paneer të skuqur lehtë — e pasur, aromatike dhe plotësisht vegjetariane.

· 2 min lexim

Palak paneer është gjella klasike e Indisë veriore që ka pushtuar kuzhinat e gjithë botës: gjethe spinaqi të bluara në një salcë kremoze me erëza aromatike, ku notojnë copëza djathi paneer të skuqur lehtë. E pasur në shije, plot ngjyra dhe plotësisht vegjetariane — ideale për një darkë ndryshe në familje.

Përbërësit (për 4 persona)

  • 500 g spinaq i freskët
  • 250 g djathë paneer (ose djathë i bardhë i fortë si zëvendësim)
  • 2 qepë mesatare
  • 2 thelpinj hudhër
  • 1 copë xhenxhefil i freskët (rreth 2 cm)
  • 2 domate mesatare ose 150 ml salcë domatesh
  • 2 lugë gjelle vaj ose gjalpë ghee
  • 1 lugë çaji kumin (qimnon)
  • 1 lugë çaji koriandër i bluar
  • 1/2 lugë çaji shafran indie (turmeric)
  • 1/2 lugë çaji garam masala
  • 1 spec djegës i freskët (sipas dëshirës)
  • 100 ml krem kuzhine ose kos
  • Kripë sipas shijes

Hapat e përgatitjes

  1. Lajeni spinaqin dhe ziejeni 2–3 minuta në ujë të vluar me kripë. Kullojeni dhe ftoheni menjëherë në ujë me akull, që të ruajë ngjyrën e gjelbër intensive.
  2. Bluajeni spinaqin e ftohur në blender derisa të bëhet një pure e lëmuar.
  3. Priteni paneerin në kubikë dhe skuqeni lehtë në tigan me pak vaj, derisa të marrë ngjyrë të artë. Largojeni mënjanë.
  4. Në të njëjtin tigan skuqni qepën e grirë hollë me kuminin derisa të zbutet. Shtoni hudhrën, xhenxhefilin dhe specin djegës.
  5. Shtoni koriandrën, shafranin indie dhe domatet; gatuajeni 5–6 minuta, derisa salca të trashet.
  6. Shtoni purenë e spinaqit dhe garam masala-n; lëreni të ziejë ngadalë për 8–10 minuta.
  7. Shtoni kubikët e paneerit dhe kremin; përziejini butësisht dhe gatuajeni edhe 3–4 minuta. Rregullojeni kripën sipas shijes.
  8. Servireni të ngrohtë me oriz basmati ose bukë naan.

Koha: përgatitja 20 minuta, gatimi 25 minuta.
Porcionet: 4 persona.

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