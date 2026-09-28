Palak Paneer — gjella indiane me spinaq dhe djathë paneer në salcë aromatike
Palak paneer është gjella klasike e Indisë veriore: gjethe spinaqi të bluara në salcë kremoze me erëza, ku notojnë copëza djathi paneer të skuqur lehtë — e pasur, aromatike dhe plotësisht vegjetariane.
Palak paneer është gjella klasike e Indisë veriore që ka pushtuar kuzhinat e gjithë botës: gjethe spinaqi të bluara në një salcë kremoze me erëza aromatike, ku notojnë copëza djathi paneer të skuqur lehtë. E pasur në shije, plot ngjyra dhe plotësisht vegjetariane — ideale për një darkë ndryshe në familje.
Përbërësit (për 4 persona)
- 500 g spinaq i freskët
- 250 g djathë paneer (ose djathë i bardhë i fortë si zëvendësim)
- 2 qepë mesatare
- 2 thelpinj hudhër
- 1 copë xhenxhefil i freskët (rreth 2 cm)
- 2 domate mesatare ose 150 ml salcë domatesh
- 2 lugë gjelle vaj ose gjalpë ghee
- 1 lugë çaji kumin (qimnon)
- 1 lugë çaji koriandër i bluar
- 1/2 lugë çaji shafran indie (turmeric)
- 1/2 lugë çaji garam masala
- 1 spec djegës i freskët (sipas dëshirës)
- 100 ml krem kuzhine ose kos
- Kripë sipas shijes
Hapat e përgatitjes
- Lajeni spinaqin dhe ziejeni 2–3 minuta në ujë të vluar me kripë. Kullojeni dhe ftoheni menjëherë në ujë me akull, që të ruajë ngjyrën e gjelbër intensive.
- Bluajeni spinaqin e ftohur në blender derisa të bëhet një pure e lëmuar.
- Priteni paneerin në kubikë dhe skuqeni lehtë në tigan me pak vaj, derisa të marrë ngjyrë të artë. Largojeni mënjanë.
- Në të njëjtin tigan skuqni qepën e grirë hollë me kuminin derisa të zbutet. Shtoni hudhrën, xhenxhefilin dhe specin djegës.
- Shtoni koriandrën, shafranin indie dhe domatet; gatuajeni 5–6 minuta, derisa salca të trashet.
- Shtoni purenë e spinaqit dhe garam masala-n; lëreni të ziejë ngadalë për 8–10 minuta.
- Shtoni kubikët e paneerit dhe kremin; përziejini butësisht dhe gatuajeni edhe 3–4 minuta. Rregullojeni kripën sipas shijes.
- Servireni të ngrohtë me oriz basmati ose bukë naan.
Koha: përgatitja 20 minuta, gatimi 25 minuta.
Porcionet: 4 persona.
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