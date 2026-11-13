Liderët e BE-së mblidhen në Dublin për samitin e parë për inteligjencën artificiale
Liderët e BE-së diskutojnë në Dublin si ta ngushtojnë hendekun me SHBA-në dhe Kinën në inteligjencën artificiale, mes shqetësimeve për agjentët e egër të AI-së dhe vonesave në financim.
Liderët e Bashkimit Evropian mblidhen sot, të premten, në Dublin për samitin e parë ndonjëherë të dedikuar tërësisht për inteligjencën artificiale, siç raporton Reuters. Në qendër të diskutimeve do të jetë mënyra se si blloku mund të arrijë Shtetet e Bashkuara dhe Kinën, si dhe zgjidhja e çështjeve të financimit dhe pengesave të tjera që kanë ngadalësuar përparimin evropian.
Takimi, sipas Reuters, vjen në një moment shqetësimi në rritje për një teknologji që premton të transformojë industritë dhe shoqëritë, por që muajt e fundit ka shkaktuar alarm pas një serie incidentesh me agjentë të egër të AI-së. Trazira të mëtejshme janë regjistruar këtë javë, pas dorëheqjes së drejtorit të Nvidia-s, Jensen Huang.
Drejtori i Mistral AI, Arthur Mensch, dhe pionieri i AI-së, fituesi i Nobelit Geoffrey Hinton, do t’i informojnë liderët gjatë samitit, raporton Reuters. Prania e tyre nënvizon peshën që Brukseli po i jep debatit, në një kohë kur Evropa po kërkon një rol më të fortë në garën globale teknologjike.
Evropa duhet të përshpejtojë përpjekjet për të qenë lojtare në fushën e AI-së, thekson Reuters. Iniciativa Chips Act, e zbatuar para tre vjetësh, ka të ngjarë të mos arrijë qëllimin për të dyfishuar pjesën e bllokut në tregun global të çipave në 20% deri në vitin 2030. Ndërkohë, plani për të ndërtuar shtatë gigafabrika të AI-së ende nuk ka marrë hov plotësisht, për shkak të mosmarrëveshjes mes vendeve anëtare për shpenzimet në buxhetin e periudhës 2028-2034.
Presidenti i Këshillit Evropian, Antonio Costa, shkroi në letrën e ftesës se “duke pasur parasysh ritmin e shpejtë të zhvillimit të AI-së, besoj se tani nevojitet një diskutim i parë i dedikuar, në nivel liderësh”, sipas Reuters. Përveç inteligjencës artificiale, liderët do të diskutojnë edhe Ukrainën, e shtuar si temë e dytë kryesore, një ditë pasi të dërguarit amerikanë Steve Witkoff dhe Jared Kushner fluturuan në Dublin për t’u takuar me presidentin ukrainas Volodymyr Zelensky.
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