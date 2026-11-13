Lista Studentore takohet në Beograd edhe me Hanrahanin e SHBA-së, edhe me ambasadorin rus Bocan-Harçenko
Ndihmësi i sekretarit amerikan të Shtetit i uroi studentët për fitoren zgjedhore dhe foli për Dialogun Strategjik, ndërsa ambasada ruse theksoi bashkëpunimin dhe qëndrimin e Moskës për Kosovën sipas Rezolutës 1244
Përfaqësuesit e Lëvizjes Studentore dhe Listës Studentore u takuan më 12 nëntor në Beograd me ndihmësin e sekretarit amerikan të Shtetit, Brendan Hanrahan, pasi më herët, veçmas, ishin takuar me ambasadorin e Rusisë, Aleksandar Bocan-Harçenko, siç njofton portali Izlaz.com, duke iu referuar njoftimeve të të dyja ambasadave. Hanrahan është ndihmës i sekretarit të Shtetit për çështjet evropiane dhe euroaziatike dhe atë ditë mbërriti në Beograd për një vizitë disaditore; ambasada amerikane më parë nuk e kishte saktësuar orarin e tij.
Ambasada e SHBA-së në Beograd njoftoi se Hanrahan i uroi përfaqësuesit e lëvizjes studentore për suksesin e arritur në zgjedhje dhe porositi se Uashingtoni është i gatshëm për vazhdimin e punës në “prioritetet e përbashkëta, Dialogun Strategjik dhe forcimin e mëtejshëm të partneritetit SHBA-Serbi”.
Lista Studentore kishte njoftuar më herët se kandidatët Milena Pisarić, Dejan Radivojević, Dejan Šoškić dhe Igor Mikitišin, bashkë me përfaqësues studentësh, do të takoheshin me të ngarkuarin me punë të Ambasadës së SHBA-së, Aleksandar Titolo, dhe delegacionin e Departamentit të Shtetit; si tema të bisedës ishin përmendur “sundimi i ligjit dhe energjetika”.
Lëvizja Studentore kishte porositur se dëshiron marrëdhënie me partnerët ndërkombëtarë të bazuara në respekt të ndërsjellë, hapje dhe bashkëpunim të barabartë, dhe se vendimet për të ardhmen e Serbisë do t’i marrë vetë dhe me përgjegjësi, duke u udhëhequr vetëm nga interesat e qytetarëve të saj.
Ambasada ruse njoftoi se Bocan-Harçenko, Šoškić dhe Krmar u pajtuan se biseda iu kushtua perspektivave të zhvillimit të mëtejshëm të marrëdhënieve “përfituese për të dyja palët” mes Serbisë dhe Rusisë dhe forcimit të lidhjeve mes popujve të dy vendeve; pala ruse theksoi veçanërisht rëndësinë e bashkëpunimit të ngushtë në forumet ndërkombëtare dhe përsëriti qëndrimin e Moskës për Kosovën, të bazuar në respektimin e sovranitetit dhe tërësisë territoriale të Serbisë dhe në Rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të OKB-së.
Takimet e ndara me zyrtarët amerikanë dhe rusë u zhvilluan në prag të seancës konstituive të përbërjes së re të Kuvendit të Serbisë, e planifikuar për 17 nëntor.
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