AGJENDA NDËRKOMBËTARE 13.11.2026
DUBLIN (Irlandë) – Samiti i BE-së mbi Inteligjencën Artificiale.
MANILA (Filipine) – Presidenti Marcos pret homologun e tij brazilian Lula.
BANGKOK (Tajlandë) – Vizitë e kryeministrit kinez Li Qiang.
UASHINGTON (Shtetet e Bashkuara) – Seancë dëgjimore në padinë kundër projektit të rinovimit të fushës së golfit të mbështetur nga Donald Trump.
KOMBET E BASHKUARA (Shtetet e Bashkuara) – Mbledhje e Këshillit të Sigurimit të OKB-së mbi konfliktin izraelito-palestinez.
STARBASE (Shtetet e Bashkuara) – Fluturim i ri provë i megaraketës ”Starship” e ”SpaceX”, e cila do të përpiqet për herë të parë të rikuperojë dy fazat e saj./ a.jor.
Tema: kryesore
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