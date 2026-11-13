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13 Nën 2026
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AGJENDA NDËRKOMBËTARE 13.11.2026

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AGJENDA NDËRKOMBËTARE 13.11.2026

DUBLIN (Irlandë) – Samiti i BE-së mbi Inteligjencën Artificiale.

MANILA (Filipine) – Presidenti Marcos pret homologun e tij brazilian Lula.

BANGKOK (Tajlandë) – Vizitë e kryeministrit kinez Li Qiang.

UASHINGTON (Shtetet e Bashkuara) – Seancë dëgjimore në padinë kundër projektit të rinovimit të fushës së golfit të mbështetur nga Donald Trump.

KOMBET E BASHKUARA (Shtetet e Bashkuara) – Mbledhje e Këshillit të Sigurimit të OKB-së mbi konfliktin izraelito-palestinez.

STARBASE (Shtetet e Bashkuara) – Fluturim i ri provë i megaraketës ”Starship” e ”SpaceX”, e cila do të përpiqet për herë të parë të rikuperojë dy fazat e saj./ a.jor.

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