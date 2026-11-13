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Serbia

Studentët e Novi Pazarit dorëzojnë ankesë disiplinore kundër dy kryetarëve të gjykatave për pjesëmarrje në tubimet e SNS-së

Ankesa kundër ushtruesit të detyrës së kryetarit të Gjykatës Themelore Predrag Zhivkoviq dhe kryetarit të Gjykatës së Kundërvajtjeve Jasmin Divanefendiq iu dërgua prokurorit disiplinor të Këshillit të Lartë Gjyqësor

· 2 min lexim
Studentë në protestë
Studentë në protestë

Studentët e Universitetit Shtetëror të Novi Pazarit (DUNP) kanë dorëzuar ankesë disiplinore kundër ushtruesit të detyrës së kryetarit të Gjykatës Themelore, Predrag Zhivkoviq, dhe kryetarit të Gjykatës së Kundërvajtjeve, Jasmin Divanefendiq, siç njofton portali Izlaz.com. Ankesa lidhet me praninë e tyre në tubimet parazgjedhore të Partisë Progresive Serbe (SNS), por edhe me veprime të tjera që, sipas studentëve, përbëjnë shkelje të detyrimeve të mbajtësve të funksioneve gjyqësore.

Ankesa iu dërgua prokurorit disiplinor të Këshillit të Lartë Gjyqësor. Sipas njoftimit të studentëve, dy kryetarët e gjykatave më 11 tetor morën pjesë në tubimin e SNS-së në sallën e Qendrës Kulturore në Novi Pazar, në kuadër të fushatës zgjedhore të partisë së atëhershme në pushtet. Sipas të njëjtit njoftim, Zhivkoviq ka qenë i pranishëm edhe në një tubim tjetër të kësaj partie, të organizuar në një lokal/mjedis mikpritjeje, për të cilin mediat kishin raportuar më herët.

Studentët veçanërisht tregojnë veprimin e Zhivkoviqit pas emërimit si ushtrues detyre i kryetarit të Gjykatës Themelore: sipas tyre, ai i transferoi në punë me lëndë civile dy gjyqtarë që kishin qenë anëtarë të trupit gjykues që kishte vendosur heqjen e paraburgimit për personat e dyshuar për ngjarjet përpara DUNP-së më 29 korrik 2025.

Ankesa disiplinore u dorëzua për shkak të dyshimit për shkelje të detyrimeve të parashikuara në Ligjin për gjyqtarët dhe Kodin Etik të gjyqtarëve. Studentët theksojnë: “Me një veprim të tillë dëmtohet seriozisht besimi i qytetarëve te organet gjyqësore” dhe kujtojnë se Kushtetuta e Serbisë garanton autonominë dhe pavarësinë e pushtetit gjyqësor, të ndarë nga degët e tjera; sjellja e mbajtësve të funksioneve gjyqësore që vë në dyshim këto parime duhet të jetë objekt shqyrtimi dhe procedure disiplinore përkatëse.

Në njoftimin e dhënë nuk ka detaje nëse prokurori disiplinor ka vepruar sipas ankesës apo nëse është nisur procedurë disiplinore.

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