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Teknologji

Prodhuesi kinez i serverëve të AI-së, xFusion, kalon shqyrtimin kryesor për IPO-në 1.2 miliardë dollarë në Shenzhen

Bursa e Shenzhenit thotë se kompania i plotëson kërkesat për listim në ChiNext; komiteti kërkoi sqarime për marzhin bruto dhe qëndrueshmërinë e rritjes.

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Prodhuesi kinez i serverëve të AI-së, xFusion, kalon shqyrtimin kryesor për IPO-në 1.2 miliardë dollarë në Shenzhen
Server racks at the NOIRLab Headquarters Computer Server Room in Tucson, Arizona.

Prodhuesi kinez i serverëve të inteligjencës artificiale, xFusion Digital Technologies, ka kaluar shqyrtimin kryesor të Bursës së Shenzhenit për listimin e planifikuar prej 1.2 miliardë dollarësh në tregun ChiNext, siç raporton Reuters.

Sipas dokumentit të depozituar, komiteti i listimit i bursës tha më 12 nëntor se xFusion i plotëson kërkesat për emetimin e aksioneve, listimin dhe shpalosjen e informacionit. Kompania planifikon të mbledhë 8 miliardë juanë (1.2 miliardë dollarë), sipas prospektit të majit, raporton Reuters.

Komiteti i kërkoi kompanisë të shpjegojë prirjen e marzhit bruto dhe nëse rritja e performancës operative mund të mbahet, duke përmendur ndryshimet në kërkesën për kapacitet llogaritës, shpenzimet kapitale të klientëve, teknologjinë, fluksin neto të parasë operative dhe përqendrimin te klientët dhe furnizuesit. Gjithashtu kërkoi të dihet nëse rreziqet e lidhura ishin shpalosur mjaftueshëm, ndërsa dokumenti thotë se nuk ka çështje të tjera për të adresuar.

xFusion prodhon infrastrukturë llogaritëse, përfshirë serverë AI, dhe sponsori i listimit është CITIC Securities, sipas Reuters. Listimi në ChiNext, tregu i rritjes i Shenzhenit, do ta vendoste kompaninë në qendër të kërkesës në rritje për kapacitet llogaritës për inteligjencën artificiale në Kinë.

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