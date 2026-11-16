Skanimi MRI me super-rezolucion zbulon lezione të vogla të trurit që shkaktojnë epilepsi
Teknika e re, më shumë se 20 herë më e mprehtë se një skanim i zakonshëm spitalor, u zhvillua nga ekipi i Institutit Florey dhe, falë një granti të Brain Foundation, do të testohet në një grup më të madh pacientësh.
Neurologu dhe kërkuesi i Institutit Florey, Dr David Vaughan, ka fituar një grant nga Brain Foundation për një projekt që synon të zbulojë lezione të fshehura në tru te pacientët me epilepsi, siç njofton Instituti Florey. Ekipi i tij në Institutin Florey të Neuroshkencës dhe Shëndetit Mendor ka zhvilluar një teknikë MRI me super-rezolucion, e cila prodhon imazhe tredimensionale më shumë se 20 herë më të mprehta se një skanim i zakonshëm spitalor.
Në vend që të skanohet i gjithë truri me cilësi mesatare, teknika përqendrohet te zona e dyshuar e trurit. Pacientët kalojnë më shumë kohë në skaner, derisa mblidhen rreth 30 imazhe që mbivendosen, të cilat më pas bashkohen me metoda kompjuterike në një imazh të vetëm të qartë. Kështu, lezione shumë të vogla, që më parë mbeteshin të padukshme, mund të dallohen qartë.
Teknika tashmë është provuar në një grup të vogël pacientësh me lezione të njohura, ku dha rezultat. Granti i ri do t’u mundësojë kërkuesve ta vërtetojnë atë në një grup më të madh dhe të matin se sa shpesh ajo arrin të zbulojë një lezion të padukshëm që shkakton epilepsi. Vaughan thotë: “Ky projekt lindi nga një ide që kam pasur më shumë se 18 muaj më parë dhe, edhe pse është ende herët, jemi të entuziazmuar ta shohim në përdorim.”
Teknika u testua fillimisht në një aparat MRI 3T. Tani ekipi planifikon ta përshtatë atë për skanerin kërkimor MRI 7T në selinë e Institutit Florey në Parkville, të cilin Vaughan e përshkruan si skanerin më të fuqishëm MRI për njerëz në Australi — një nga vetëm dy të tillë në vend, tjetri në Brisbane.
Gjetja dhe heqja e lezioneve në tru mund të ndihmojë në trajtimin, madje edhe në kurimin e epilepsisë. “Duke i bërë lezionet e vogla qartësisht të dukshme, synimi ynë është ta bëjmë trajtimin e synuar të mundur dhe më efektiv, duke e vënë kurën brenda mundësive për më shumë njerëz me epilepsi”, thotë Vaughan.
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