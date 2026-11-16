AGJENDA NDËRKOMBËTARE 16.11.2026
BRUKSEL (Belgjikë) – Forumi i Zgjerimit të BE-së.
PARIS (Francë) – Zgjedhjet presidenciale: debat televiziv midis Gabriel Attal, Raphaël Glucksmann, Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen dhe Bruno Retailleau.
PUTRAJAYA (Malajzi) – Kryeministri Anwar pret presidentin francez, Emmanuel Macron.
MANILA (Filipine) – Vizitë e kryeministrit indian Narendra Modi me rastin e samitit të ASEAN.
HOLLYWOOD (Shtetet e Bashkuara) – Çmimet e Guvernatorëve.
BRUKSEL (Belgjikë) – Takimi i ministrave të Jashtëm të BE-së.
BERLIN (Gjermani) – Komisioni i së Vërtetës së Komunitetit mbi mizoritë e ISIS kundër pakicës Yazidi.
SARAJEVË (Bosnje dhe Hercegovinë) – Seanca inauguruese e presidencës së re tripalëshe të Bosnjës pas zgjedhjeve të përgjithshme./ a.jor.
Tema: kryesore
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