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Konflikti SHBA - Iran

OKB: Gruri dhe mielli në Taiz mund të mbarojnë për më pak se tri javë nën rrethimin e Huthi-t

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Pamje e Taizit në Jemen — foto arkiv, Wikimedia Commons

Taizi, qyteti i tretë më i madh i Jemenit, është front lufte që nga viti 2014 mes Huthi-t të mbështetur nga Irani dhe qeverisë jemenase të njohur ndërkombëtarisht e të mbështetur nga Arabia Saudite. Huthi-t e mbajnë qytetin nën rrethim që nga viti 2015, por e shtrënguan bllokadën në fillim të këtij muaji, kur morën kontrollin e rrugës së fundit kryesore që e lidhte Taizin me zonat e tjera të mbajtura nga qeveria, siç njofton Al Jazeera në mbulimin e saj të drejtpërdrejtë. Shtrëngimi është pjesë e ofensivës më të gjerë që grupi nisi në fillim të shtatorit për të marrë territore kyçe përgjatë bregdetit jugperëndimor të Detit të Kuq.

Pasojat për civilët po bëhen dramatike: sipas paralajmërimit të OKB-së, rezervat aktuale të grurit dhe të miellit në Taiz mund të mbarojnë për më pak se tri javë, çmimet e ushqimeve raportohet se janë rritur me rreth 50 për qind, ndërsa gazi i gatimit është bërë pothuajse i pagjetshëm. Çmimet e benzinës janë trefishuar dhe mungesa e karburantit po vë në rrezik furnizimin me ujë dhe funksionimin e shërbimeve shëndetësore të qytetit të rrethuar.

Kalaja mbi kodër në Taiz — foto arkiv, Wikimedia Commons

Në të njëjtën kohë, përshkallëzimi i luftimeve dhe zhvendosjet masive kanë prishur shërbimet shëndetësore në gjithë vendin dhe kanë shtyrë njerëzit në strehime të mbipopulluara, pa akses të mjaftueshëm në ujë të sigurt. Jemeni po përballet me një valë kolere: këtë vit janë raportuar 8,034 raste të dyshuara dhe 27 vdekje, një e katërta e tyre vetëm në katër javët e fundit, ndërsa që nga gushti janë zhvendosur rreth 200,000 njerëz. Edhe fruthi përbën rrezik serioz, me më shumë se 22,800 raste të dyshuara dhe 128 vdekje këtë vit, në një vend ku mbulimi me vaksinim vlerësohet vetëm rreth 45 për qind.

Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, rreth 500 objekte shëndetësore në nëntë guvernatorate të prekura nuk kanë mbështetje partnerësh, ndërsa përgjigjja emergjente 90-ditore e agjencisë ka nevojë për 31 milionë dollarë dhe ka marrë vetëm 4.3 milionë, më pak se 14 për qind e shumës. Zëdhënësi i OKB-së, Stéphane Dujarric, u bëri thirrje palëve të respektojnë detyrimet e tyre sipas ligjit ndërkombëtar humanitar dhe të kursejnë civilët dhe infrastrukturën civile.

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