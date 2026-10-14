Science Corporation implanton çipin që rikthen shikimin te pacienti i parë me sëmundjen Stargardt
Drejtori Max Hodak, bashkëthemelues i mëparshëm i Neuralink, njoftoi në TechCrunch Disrupt se pacienti i parë me sëmundjen e trashëguar Stargardt ka marrë implantin PRIMA dhe në seancat e para të rehabilitimit ka parë një shkronjë e ka lexuar një fjalë.
Science Corporation ka implantuar çipin e saj që rikthen shikimin, të quajtur PRIMA, te pacienti i parë me sëmundjen Stargardt, një sëmundje e trashëguar e syrit që shkatërron gradualisht shikimin qendror, siç njofton TechCrunch. Njoftimi u bë nga drejtori ekzekutiv Max Hodak në skenën e konferencës TechCrunch Disrupt; Hodak është ish-president dhe bashkëthemelues i Neuralink, kompanisë së implanteve të trurit.
Sipas raportimit të TechCrunch, pacienti i parë e ka marrë implantin në muajin maj, si pjesë e një prove klinike në Sydney Eye Hospital në Australi. Në seancën e parë të rehabilitimit ai ka parë një shkronjë, ndërsa në të dytën ka arritur të lexojë një fjalë të tërë — një rezultat që kompania e paraqet si provën e parë se qasja e saj mund të funksionojë edhe për këtë sëmundje, e cila sot konsiderohet e pashërueshme dhe ka lënë pa shikim rreth 150 mijë njerëz në botë.
Pajisja vendoset me një ndërhyrje rreth një orë: një çip i vogël, dy milimetra me dy milimetra, implantohet në pjesën e pasme të syrit, aty ku fotoreceptorët janë degjeneruar. Pacienti mban pastaj syze me kamerë, të cilat ia transmetojnë pamjen e botës çipit; implanti funksionon në praktikë si fotoreceptor artificial, duke i kthyer sinjalet vizuale nervit optik dhe trurit.
Shikimi që jep pajisja sot është bardhezi, i mprehtë dhe me kontrast të lartë, por fusha e pamjes është e ngushtë — Hodak e krahasoi me të parët përmes një kashtëze, ku pacienti sheh vetëm disa shkronja njëherësh. Kompania thotë se gjenerata e ardhshme e implantit do të hyjë në prova te njerëzit brenda vitit të ardhshëm dhe se brenda pesë vjetësh synon t’i afrohet mprehtësisë natyrore të shikimit.
PRIMA është tashmë në shitje në Evropë për pacientët që e kanë humbur shikimin nga atrofia gjeografike, forma e avancuar e degjenerimit makular të lidhur me moshën. Hodak, i cili e themeloi Science Corporation në vitin 2021 pasi u largua nga Neuralink, e paraqiti retinën si pjesë të sistemit nervor qendror dhe implantet e tilla si një formë ndërfaqeje tru-kompjuter, me zbatime të mundshme shumë më të gjera në mjekësi.
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