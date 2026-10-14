Irani ndryshon taktikat në Hormuz për të mbajtur lart çmimet e naftës para zgjedhjeve në SHBA, thonë zyrtarët
Dy zyrtarë të lartë iranianë i thanë Reuters-it se Teherani ka nisur taktika të reja kundër anijeve në Ngushticën e Hormuzit, po e zgjeron zonën e sulmeve përtej ngushticës dhe synon ta mbyllë plotësisht kalimin për anijet që shkelin kufizimet e tij.
Irani po përdor taktika të reja për të goditur anijet që kalojnë përmes Ngushticës së Hormuzit, me synimin që të mbajë lart çmimet e naftës dhe të ndikojë në zgjedhjet e mesmandatit në Shtetet e Bashkuara, i thanë Reuters-it dy zyrtarë të lartë iranianë. Sipas tyre, vendimi për strategjinë e re është marrë në nivelet më të larta të udhëheqjes në Teheran dhe është i koordinuar në të gjithë sistemin qeverisës iranian.
Një zyrtar ushtarak amerikan, që foli në kushte anonimiteti, konfirmoi një ndryshim domethënës: pasi Shtetet e Bashkuara shkatërruan pjesën më të madhe të kapaciteteve radarike të Iranit, Garda Revolucionare (IRGC) ka nisur të përdorë vëzhgues të paarmatosur me anije të vogla për të identifikuar objektivat e mundshëm, përfshirë anijet luftarake amerikane. Javën e kaluar, forcat amerikane ndaluan një anije tradicionale (dhow) nga e cila vëzhguesit iranianë sinjalizonin objektivat, i urdhëruan ekuipazhin ta braktiste dhe e shkatërruan atë, pa viktima.
Ritmi i sulmeve është rritur ndjeshëm ditët e fundit: sipas të dhënave të sigurisë detare dhe njoftimeve të UKMTO-së, agjencisë së lidhur me Marinën britanike, në 48 orët e fundit kanë ndodhur të paktën pesë incidente me cisterna dhe anije tregtare rreth Hormuzit, përfshirë sulme me dronë. Qendra e Përbashkët e Informacionit Detar e udhëhequr nga Marina amerikane (JMIC) e vlerëson kërcënimin ndaj anijeve tregtare në ngushticë si “të rëndë”, niveli i dytë më i lartë.
Si pjesë e strategjisë së re, Teherani do ta zgjerojë edhe gjeografikisht zonën e operacioneve, përtej Ngushticës së Hormuzit, drejt Gjirit të Omanit dhe ujërave më të largëta — analizat e sigurisë detare tregojnë se anije janë goditur ditët e fundit edhe pranë brigjeve të Katarit dhe Emirateve të Bashkuara Arabe. Njëri nga zyrtarët iranianë tha se qëllimi është të pengohen përpjekjet e Uashingtonit dhe aleatëve të tij për të ulur çmimet globale të naftës para votimit të nëntorit.
Të dy zyrtarët thanë se Irani po shkon drejt një situate ku asnjë anije që shkel kufizimet e tij nuk do të mund të kalojë ngushticën dhe se mbyllja e plotë do të vijë së shpejti. Pentagoni dhe Ministria e Jashtme e Iranit nuk iu përgjigjën menjëherë kërkesave për koment. Ngushtica e Hormuzit mbante para luftës rreth një të pestën e tregtisë globale të naftës dhe gazit natyror të lëngshëm, ndaj përshkallëzimi i ri i ekspozon tregjet globale të energjisë ndaj ndërprerjeve të mëtejshme.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.