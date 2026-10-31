Margaret Qualley dhe Jack Antonoff paraqesin kërkesën për divorc pas tre vjetësh martese
Çifti, i martuar në gusht 2023 dhe i ndarë më herët këtë vit, e paraqiti kërkesën bashkërisht më 30 tetor, me një vendim që burimi pranë tyre e quan të ndërsjellë.
Margaret Qualley dhe Jack Antonoff po divorcohen zyrtarisht. Sipas People, çifti paraqiti kërkesën për divorc të premten, më 30 tetor, gati tre vjet pas martesës së tyre në gusht 2023.
Një burim pranë çiftit i tha revistës se kërkesa është paraqitur bashkërisht dhe se bëhet fjalë për një divorc të pakontestuar e me marrëveshje të ndërsjellë. “Ky është një vendim i ndërsjellë”, tha burimi, duke shtuar se të dy ruajnë dashuri dhe afërsi për njëri-tjetrin dhe do të mbeten miq për gjithë jetën, edhe pse partneriteti i tyre romantik po merr fund.
Qualley, 32 vjeçe, dhe Antonoff, 42 vjeç, nisën lidhjen në vitin 2021 dhe u ndanë më herët këtë vit. Lajmi i ndarjes u bë i ditur më 8 korrik, ndërsa përfaqësuesja e aktores e konfirmoi dy ditë më vonë, duke theksuar se në marrëdhënien e tyre nuk kishte pasur tradhti apo probleme besimi dhe duke kërkuar respektimin e privatësisë së tyre.
Antonoff ka folur së fundmi për vështirësinë e interpretimit të këngëve që ka shkruar për marrëdhënien me Qualley-n. Në maj, grupi i tij Bleachers publikoi albumin “Everyone for Ten Minutes”, ku përfshihen disa këngë për këtë marrëdhënie, dhe producenti fitues i Grammy-t tha se nuk e rishkruan të shkuarën dhe se interpretimi i këtyre këngëve ka qenë edhe një përvojë e bukur përballë publikut.
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