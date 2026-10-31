Brandi Glanville ndahet me bashkëprezantuesin e podcastit James Maas pas një përplasjeje
Sipas një burimi, ylli i "Real Housewives of Beverly Hills" e vuri Maas përpara zgjedhjes mes podcastit të saj dhe emisionit të tij të ri solo, dhe ai zgjodhi këtë të fundit.
Brandi Glanville dhe bashkëprezantuesi i saj i podcastit, James Maas, i kanë ndarë rrugët pas një përplasjeje. Siç njofton Page Six, një burim i tha gazetës të premten se Maas, i cili bashkëprezanton “Brandi Glanville Unfiltered” me ish-yllin e “Real Housewives of Beverly Hills” që nga gushti 2023, mori së fundmi ofertën për podcastin e tij solo, “The Daily Skinny”.
Sipas burimit, Maas ishte entuziast për mundësinë e re dhe kishte planifikuar të vazhdonte edhe bashkëprezantimin e “Unfiltered” përkrah Glanville, 53 vjeçe. Por pretendohet se Glanville e vuri përpara zgjedhjes mes dy emisionesh — dhe ai zgjodhi emisionin e tij të ri solo.
Gjithnjë sipas burimit, Glanville më pas filloi menjëherë ta hiqte Maas nga të gjitha materialet e “Unfiltered”, podcast që prodhohet nga Straw Hut Media. E njëjta kompani prodhon edhe emisionin e ri të Maas, i cili u njoftua më herët këtë muaj si një dozë e përditshme lajmesh argëtimi në episode të shkurtra.
Përfaqësuesit e të dyve nuk iu përgjigjën menjëherë kërkesës së Page Six për koment, asnjëri nuk ka komentuar publikisht ndarjen dhe ende nuk dihet nëse dikush do ta zëvendësojë Maas në podcast. Dyshja kishte punuar bashkë për më shumë se tre vjet, duke diskutuar përplasjet e reality show-ve, thashethemet e showbizit dhe jetën e tyre personale.
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