Dries Van Noten emëron Adrian Ward-Rees president, nis detyrën më 1 dhjetor
Ward-Rees vjen nga posti i drejtorit të biznesit te Moncler Grenoble dhe pason Axel Keller, në një moment kur koleksionet e drejtorit kreativ Julian Klausner po shënojnë rritje dyshifrore.
Shtëpia belge e modës Dries Van Noten ka emëruar presidentin e saj të ri. Siç njofton Fashionista, Adrian Ward-Rees do ta marrë detyrën më 1 dhjetor, duke ardhur nga posti i drejtorit të biznesit (chief business officer) te Moncler Grenoble.
Ward-Rees pason Axel Keller, i cili largohet pas më shumë se pesë vjetësh në krye të markës. Keller do të qëndrojë deri në fund të vitit për të ndihmuar në dorëzimin e detyrës, në mënyrë që kalimi të bëhet pa shkëputje për ekipet dhe partnerët e shtëpisë.
Ndryshimi në krye vjen në një moment të mirë për markën: koleksionet e drejtorit kreativ Julian Klausner po shënojnë rritje dyshifrore gjatë vitit 2026. Emërimi i një presidenti me përvojë në anën tregtare të biznesit të luksit shihet si një hap për ta kthyer këtë hov krijues në rritje të qëndrueshme për Dries Van Noten.
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