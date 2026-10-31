Maison Margiela dhe Gentle Monster sjellin koleksionin e katërt “Deconstruction” me 68 korniza
Bashkëpunimi i katërt i dy markave përfshin 43 palë syze dielli dhe 25 korniza optike, që ngrenë format e njohura duke i shtrembëruar të tjerat.
Maison Margiela dhe Gentle Monster janë rikthyer me një koleksion të ri të përbashkët. Siç njofton Fashionista, koleksioni i katërt i bashkëpunimit, i titulluar “Deconstruction”, ka dalë këtë javë dhe është në shitje në gentlemonster.com dhe në butiqe të zgjedhura.
Koleksioni përfshin 43 palë syze dielli dhe 25 korniza optike. Sipas njoftimit për shtyp të markave, kornizat “i ngrenë format e njohura, duke shtrembëruar të tjerat” — një lojë me dekonstruksionin që është në zemër të identitetit të Maison Margiela dhe me format skulpturore që e kanë bërë të njohur Gentle Monster.
Seria e re është pjesë e valës së lançimeve të kësaj jave në modë, ku spikasin edhe koleksioni dimëror i Alex Mill dhe bashkëpunimi i shumëpritur H&M x Elie Saab, tashmë i disponueshëm për blerje. Për adhuruesit e syzeve si aksesor-mode, “Deconstruction” sjell 68 modele që lëvizin mes klasikes dhe eksperimentit.
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