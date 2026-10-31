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Moda

Rosalía me xhaketën historike të Schiaparelli-t në WSJ Innovator Awards në Nju Jork

Këngëtarja spanjolle veshi xhaketën "Elsa" nga koleksioni pranverë 2027, me fjongot prej sateni që rikthejnë trikon e famshme trompe-l'œil të vitit 1927, kombinuar me një fund të gjatë sateni në ngjyrë fildishi.

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Rosalía me krijimin e Schiaparelli-t në WSJ Innovator Awards

Rosalía vazhdoi serinë e saj të paraqitjeve interesante në tapetin e kuq. Siç njofton Red Carpet Fashion Awards, këngëtarja spanjolle mori pjesë në ceremoninë e 2026 WSJ. Magazine Innovator Awards, mbajtur në Muzeun e Artit Modern në Nju Jork, me një krijim të Schiaparelli-t nga koleksioni pranverë 2027.

Pjesa qendrore e veshjes ishte xhaketa “Elsa”, e frymëzuar nga arkiva e shtëpisë, e kombinuar me një fund të gjatë maxi prej sateni në ngjyrë fildishi. Fjongot prej sateni krijojnë iluzionin se e mbajnë xhaketën të lidhur, ndërsa prerjet asimetrike zbulojnë shikime të shkurtra të lëkurës.

Ky detaj ka një lidhje të qartë me historinë e modës: në vitin 1927, Elsa Schiaparelli prezantoi trikon e saj të famshme trompe-l’œil me fjongo, ku një fjongo e thurur dukej tredimensionale falë iluzionit optik. Gati një shekull më vonë, drejtori kreativ Daniel Roseberry e rikthen këtë magjepsje të shtëpisë me trompe-l’œil në një version modern.

Kontrasti mes xhaketës së strukturuar dhe fundit fluid prej sateni e bën veshjen të ekuilibruar: pjesa e sipërme mban gjithë punimin e ndërlikuar, ndërsa fundi i thjeshtë e lë atë të marrë frymë. Stili i Rosalía-s në këtë paraqitje u realizua nga Chloe dhe Chanelle Delgadillo.

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