Ariel Winter shet shtëpinë në Nashville për 2,65 milionë dollarë
Ylli i "Modern Family" e bleu pronën në College Grove në vitin 2022 për gati 3 milionë dollarë dhe tani e nxjerr në shitje, ndërsa kohën e ndan mes Nashville-it dhe Los Angeles-it.
Ariel Winter po lëviz sërish. Siç njofton Page Six, aktorja po shet shtëpinë e saj në College Grove të Tennessee-t për 2,650,000 dollarë; sipas regjistrave të pasurive të paluajtshme, prona po përgatitet për shitje dhe pritet të dalë së shpejti në treg.
Winter e bleu pronën në vitin 2022 për 2,999,900 dollarë, pra çmimi i kërkuar tani është rreth 250,000 dollarë më i ulët. Shtëpia ka katër dhoma gjumi, katër banja e gjysmë dhe garazh për tri makina, shtrihet në 0,43 akra dhe ndodhet në një komunitet të mbyllur luksoz, me fushë golfi, pishina, spa dhe fusha tenisi.
Sipas njoftimit të shitjes, shtëpia është gati për banim, me banakë kuarci në kuzhinë, një dhomë shërbimi për pije, bar kafeje dhe dysheme të reja druri në të dy katet, plus një verandë të mbuluar, oxhak dhe gardh që ruan privatësinë.
Aktorja jetoi aty me të dashurin e atëhershëm Luke Benward dhe katër qentë e tyre të shpëtuar; çifti u nda në gusht 2025. Kohët e fundit ajo tregoi për Page Six se kohën e ndan mes Nashville-it dhe Los Angeles-it, ku kur ndodhet atje banon me kolegun e “Modern Family”, Nolan Gould, që në serial luante vëllanë e saj. “Do të preferoja të mos jetoj në LA”, tha Winter, 28 vjeçe, duke shtuar se u rrit atje dhe donte një ritëm tjetër jete, stinët dhe borën, si dhe të largohej nga paparacët për një jetë më normale. Përfaqësuesit e saj nuk iu përgjigjën kërkesës për koment për këtë lëvizje.
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