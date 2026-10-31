Rubio dhe Fidan diskutojnë negociatat SHBA–Iran në margjinat e takimit të G20-s
Sekretari amerikan i Shtetit, Marco Rubio, dhe ministri i Jashtëm turk, Hakan Fidan, diskutuan negociatat mes SHBA-së dhe Iranit, Gazën dhe Ukrainën gjatë një takimi në margjinat e mbledhjes së ministrave të Jashtëm të G20-s në Shtetet e Bashkuara.
Sekretari amerikan i Shtetit, Marco Rubio, u takua të premten me ministrin e Jashtëm të Turqisë, Hakan Fidan, dhe diskutoi me të negociatat mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit, siç njofton Al Jazeera duke cituar agjencinë shtetërore turke Anadolu.
Takimi u zhvillua në margjinat e mbledhjes së ministrave të Jashtëm të G20-s në Shtetet e Bashkuara. Përveç negociatave SHBA–Iran, të dy ministrat diskutuan edhe për Gazën, luftën e Rusisë në Ukrainë, zhvillime të tjera rajonale dhe marrëdhëniet dypalëshe mes Uashingtonit dhe Ankarasë.
Sipas zyrës së komunikimit të presidencës turke, presidenti Recep Tayyip Erdogan i kishte thënë të mërkurën presidentit amerikan Donald Trump, gjatë një bisede telefonike, se Turqia po i ndjek zhvillimet në Ngushticën e Hormuzit dhe në Jemen dhe po mbështet përpjekjet diplomatike për zgjidhjen e tyre.
Takimi vjen ndërsa ndërmjetësit katarikë ndodheshin të premten në Teheran me propozime të rishikuara për t’i dhënë fund luftës tetëmujore dhe ndërsa Uashingtoni ende nuk i është përgjigjur zyrtarisht kushteve të Teheranit për një marrëveshje.
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