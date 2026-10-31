Trump mbërrin me vonesë në Daytona Beach dhe sulmon demokratët, protestuesit nxirren nga salla
Presidenti Donald Trump mbajti të premten në mbrëmje, më 30 tetor, një miting në Ocean Center në Daytona Beach, Florida, katër ditë para zgjedhjeve të mesit të mandatit të 3 nëntorit, në mbështetje të kandidatit republikan për guvernator Byron Donalds dhe senatore Ashley Moody, siç njofton në mbulimin e drejtpërdrejtë Daytona Beach News-Journal.
Trump pritej në skenë në orën 19:00, por u vonua të paktën 45 minuta. Autokolona e tij u nis nga aeroporti ndërkombëtar i Daytona Beach rreth orës 19:48 dhe ai mbërriti para një salle të mbushur. Ocean Center ka 9.300 vende; një orë para fjalimit fotot tregonin ende shumë vende bosh, ndërsa në orën 19:59 radha e njerëzve vijonte ende jashtë.
Rreth orës 20:32, Trump shfaqiu një video me klipe të kandidatëve dhe politikanëve demokratë — përfshirë James Talarico, Ilhan Omar dhe Sherrod Brown — duke folur për financimin e policisë, të drejtat e personave transgjinorë dhe politikat e emigracionit. Ai kritikoi edhe kandidatin demokrat për guvernator të Floridës, David Jolly, dhe kandidaten demokrate për Senat, Angie Nixon.
Fjalimi u ndërpre të paktën tri herë nga protestues. Një burrë me bluzë të kuqe “Release the Files”, referencë për dosjet Epstein, u shoqërua jashtë sallës. Kur një protestues tjetër po nxirrej, Trump tha me shaka “Paid by Soros”, duke iu referuar financierit demokrat George Soros, dhe u ankua se një tjetër protestues e ndërpreu pikërisht kur po thoshte një batutë të mirë.
Para tij, senatorja Ashley Moody, e emëruar në vitin 2025 në vendin e Marco Rubio-s dhe që kërkon zgjedhjen javën e ardhshme, e quajti kundërshtaren demokrate Angie Nixon “një komuniste e vërtetë në fletëvotim”, duke përmendur lidhjen e saj me Socialistët Demokratë të Amerikës, deklaratat për qeverinë e Kubës dhe historikun e votimeve, ndërsa theksoi përkushtimin e saj për “mbrojtjen e Floridës si prokurore e përgjithshme”. Byron Donalds deklaroi nga skena: “Për katër ditë të shkurtra, unë do të jem guvernatori juaj i ardhshëm”, dhe e sulmoi David Jolly-n si “republikan i dështuar” dhe “mashtrues” (“David Jolly is a fraud”), duke thënë se Jolly i ndryshoi politikat sepse ndryshoi partinë.
Më herët, kongresmeni Randy Fine tha se shumë demokratë në Kongres “e urrejnë Amerikën” dhe se qëllimi i tyre është shkatërrimi i vendit, duke përmendur Ilhan Omar, Rashida Tlaib dhe kryebashkiakun e Nju Jorkut, Zohran Mamdani.
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