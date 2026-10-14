Mashtrues në Marousi i marrin 89-vjeçares 220 mijë euro: shembën me varé murin ku fshihte liratë
Autorët u paraqitën si punonjës të një kompanie për pagesat e përbashkëta dhe fituan besimin e të moshuarës. Rasti është goditja e tretë brenda 24 orëve në periferitë veriore të Athinës, me plaçkë totale mbi 600 mijë euro.
Një grua 89-vjeçare në Marousi, në periferitë veriore të Athinës, ra viktimë e një mashtrimi të rëndë pasditen e së martës, siç raporton ProtoThema. Autorët trokitën në derën e banesës së saj duke u paraqitur si punonjës të një kompanie që administron pagesat e përbashkëta të pallatit dhe, pasi fituan besimin e saj, e bindën t’u tregonte vendin ku mbante të fshehura vlerat.
Sipas raportimit të Newsit, mashtruesit shembën me varé murin e një dhome ku e moshuara kishte fshehur liratë dhe para të gatshme. Brenda gjetën 40 monedha pesëlirëshe, 10 lira dhe 20 mijë euro në para të gatshme, me një vlerë totale që llogaritet rreth 220 mijë euro, dhe u larguan pa u vënë re nga banesa.
Rasti i Marousit nuk është i izoluar. Sipas ProtoThema, është goditja e tretë brenda një 24-orëshi në periferitë veriore të Athinës, pas dy mashtrimeve në Psihiko, ku autorët u paraqitën si punonjës të operatorit të shpërndarjes së energjisë DEDDIE dhe u morën dy grave para dhe bizhuteri me vlerë qindra mijëra euro; plaçka totale e tre rasteve i kalon 600 mijë eurot.
Policia greke po heton për identifikimin dhe arrestimin e autorëve, ndërsa raste të tilla kanë rikthyer shqetësimin për mashtrimet ndaj të moshuarve, ku autorët shfrytëzojnë besimin duke u hequr si punonjës shërbimesh publike apo kompanish administruese.
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