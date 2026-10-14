☀️
Tiranë 8°C · Kthjellët 14 Tetor 2026
S&P 500 7,805 ▼0.02%
DOW 51,670 ▼0.35%
NASDAQ 27,204 ▼0.15%
NAFTA 94.68 ▲0.57%
ARI 4,183 ▲0.14%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1193 EUR/GBP 0.8450 EUR/CHF 0.9323 EUR/ALL 91.4969 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4169 EUR/TRY 55.2934 EUR/JPY 177.19 EUR/CAD 1.5924 EUR/USD 1.1193 EUR/GBP 0.8450 EUR/CHF 0.9323 EUR/ALL 91.4969 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4169 EUR/TRY 55.2934 EUR/JPY 177.19 EUR/CAD 1.5924
₿ CRYPTO
BTC $83,583 ▼ -0.12% ETH $2,507 ▼ -0.81% XRP $1.3717 ▼ -0.01% SOL $107.4200 ▼ -0.75%
S&P 500 7,805 ▼0.02 % DOW 51,670 ▼0.35 % NASDAQ 27,204 ▼0.15 % NAFTA 94.68 ▲0.57 % ARI 4,183 ▲0.14 % S&P 500 7,805 ▼0.02 % DOW 51,670 ▼0.35 % NASDAQ 27,204 ▼0.15 % NAFTA 94.68 ▲0.57 % ARI 4,183 ▲0.14 %
EUR/USD 1.1193 EUR/GBP 0.8450 EUR/CHF 0.9323 EUR/ALL 91.4969 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4169 EUR/TRY 55.2934 EUR/JPY 177.19 EUR/CAD 1.5924 EUR/USD 1.1193 EUR/GBP 0.8450 EUR/CHF 0.9323 EUR/ALL 91.4969 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4169 EUR/TRY 55.2934 EUR/JPY 177.19 EUR/CAD 1.5924
14 Tet 2026
Breaking
Radunoviq u mor në pyetje për projektin Velje brdo: SPO-ja shqyrton vlefshmërinë e projektit qeveritar të banesave Mot i vranët, temperaturat deri në 14 gradë Mandiq mbetet në krye të Kuvendit: 41 deputetë votuan kundër shkarkimit të tij, 37 pro Ministrat e Jashtëm të Egjiptit dhe Pakistanit diskutojnë uljen e tensioneve në rajon Irani ekzekuton një person të lidhur me monarkistët për sulme të armatosura gjatë luftës
Menu
Greqia

Mashtrues në Marousi i marrin 89-vjeçares 220 mijë euro: shembën me varé murin ku fshihte liratë

Autorët u paraqitën si punonjës të një kompanie për pagesat e përbashkëta dhe fituan besimin e të moshuarës. Rasti është goditja e tretë brenda 24 orëve në periferitë veriore të Athinës, me plaçkë totale mbi 600 mijë euro.

· 2 min lexim
Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου 17 Μαΐου στον δρόμο Ναυπλίου - Μυκηνών κοντά στη διασταύρωση του Παναριτίου. Δυο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες με αποτέλεσμα το ένα όχημα να βγει από την πορεία του και να ανατραπεί. Στο σημείο έσπευσαν οχήματα της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό επιβαινόντων και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τον τραυματία οδηγό στο νοσοκομείο. Έρευνα για τις συνθήκες του τροχαίου διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Ναυπλίου.(ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Një grua 89-vjeçare në Marousi, në periferitë veriore të Athinës, ra viktimë e një mashtrimi të rëndë pasditen e së martës, siç raporton ProtoThema. Autorët trokitën në derën e banesës së saj duke u paraqitur si punonjës të një kompanie që administron pagesat e përbashkëta të pallatit dhe, pasi fituan besimin e saj, e bindën t’u tregonte vendin ku mbante të fshehura vlerat.

Sipas raportimit të Newsit, mashtruesit shembën me varé murin e një dhome ku e moshuara kishte fshehur liratë dhe para të gatshme. Brenda gjetën 40 monedha pesëlirëshe, 10 lira dhe 20 mijë euro në para të gatshme, me një vlerë totale që llogaritet rreth 220 mijë euro, dhe u larguan pa u vënë re nga banesa.

Rasti i Marousit nuk është i izoluar. Sipas ProtoThema, është goditja e tretë brenda një 24-orëshi në periferitë veriore të Athinës, pas dy mashtrimeve në Psihiko, ku autorët u paraqitën si punonjës të operatorit të shpërndarjes së energjisë DEDDIE dhe u morën dy grave para dhe bizhuteri me vlerë qindra mijëra euro; plaçka totale e tre rasteve i kalon 600 mijë eurot.

Policia greke po heton për identifikimin dhe arrestimin e autorëve, ndërsa raste të tilla kanë rikthyer shqetësimin për mashtrimet ndaj të moshuarve, ku autorët shfrytëzojnë besimin duke u hequr si punonjës shërbimesh publike apo kompanish administruese.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu