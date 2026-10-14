Olympiacos bën përmbysjen historike në Valencia: nga -28 fiton 102-97 pas kohës shtesë dhe barazon rekordin e EuroLeague
Olympiacos u rikthye nga disavantazhi prej 28 pikësh në fushën e Valencias dhe fitoi 102-97 pas kohës shtesë në javën e pestë të EuroLeague, duke barazuar përmbysjen më të madhe në historinë e kompeticionit.
Olympiacos ka realizuar një nga përmbysjet më të mëdha në historinë e EuroLeague, duke fituar 102-97 pas kohës shtesë në fushën e Valencias, në ndeshjen e javës së pestë të kompeticionit. Siç raporton ProtoThema në përmbledhjen e mbrëmjes, “të kuqtë” e Pireut ishin në disavantazh prej 28 pikësh, por nuk u dorëzuan dhe e kthyen ndeshjen në Roig Arena, duke e mbyllur kohën e rregullt 90-90.
Fillimi ishte katastrofik për skuadrën greke. Siç njofton ERT, në pjesën e parë nuk funksionoi asgjë, as në mbrojtje e as në sulm: perioda e parë u mbyll 31-17 për vendasit, në pushim tabela tregonte 59-34, ndërsa në minutën e 22-të disavantazhi arriti kulmin, 62-34.
Rikthimi nisi në periodën e tretë, që Olympiacos e fitoi me pjesoren 25-12, dhe shpërtheu në të katërtën, ku shënoi 31 pikë. Evan Fournier mori ekipin përdore së bashku me Sasha Vezenkov, ndërsa trajneri Giorgos Bartzokas u përjashtua në minutën e 32-të me dy gabime teknike, kur rezultati ishte 73-61. Nikola Milutinov i dha epërsinë Olympiacos 2 minuta e 32 sekonda para fundit, por Jean Montero humbi një gjuajtje të lirë vendimtare dhe TJ Shorts barazoi 90-90 me një depërtim; Montero gaboi edhe tre pikëshin në sekondën e fundit të kohës së rregullt.
Në kohën shtesë, Pireasit ishin më të qetë dhe e mbyllën ndeshjen 102-97. Shënuesi më i mirë ishte Jean Montero me 26 pikë, pikërisht në rikthimin e tij në Valencia, i ndjekur nga Evan Fournier me 23 pikë dhe Sasha Vezenkov me 14 pikë e 7 kërcime; Mbaye Ndiaye shtoi 11 pikë, ndërsa Kostas Papanikolaou 9 pikë e 7 kërcime. Te Valencia u dalluan Nikola Mirotic me 19 pikë, TJ Shorts me 16 dhe Kameron Taylor me 15. Olympiacos dominoi edhe kërcimet, 47-32.
Sipas ERT, me këtë fitore Olympiacos barazoi përmbysjen më të madhe në historinë e EuroLeague: të njëjtën gjë kishte bërë Asseco Prokom në sezonin 2012-13 në fushën e Sienës, gjithashtu nga -28. Të dyja skuadrat tani kanë bilanc 4 fitore e 1 humbje, por Valencia pësoi humbjen e parë të sezonit, ndërsa Olympiacos ka edhe avantazhin e përballjes direkte.
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