Mbetjet e raketës balistike të Huthi-t plagosin një banor në rajonin saudit të Asirit
Copëzat e një rakete balistike të ndërprerë në ajër ranë në qytetin Ahad Rafidah, në rajonin jugor të Asirit, duke plagosur një banor, njoftoi mbrojtja civile e Arabisë Saudite, siç shkruan Al Jazeera.
Sipas deklaratës saudite, raketa ishte lëshuar nga Huthi-t e Jemenit dhe u shkatërrua në ajër nga sistemet e mbrojtjes, por fragmentet e saj ranë mbi zona të banuara. Përveç të plagosurit, copëzat dëmtuan një dhomë lutjeje brenda një ndërtese, si dhe vetë ndërtesën e banimit.
Incidenti shënon një përshkallëzim të drejtpërdrejtë të kërcënimit ndaj civilëve sauditë, në një kohë kur luftimet mes forcave qeveritare të Jemenit dhe Huthi-t po intensifikohen në frontet e Taizit dhe rreth Ngushticës Bab al-Mandeb. Vetëm pak orë më parë, koalicioni i udhëhequr nga Arabia Saudite njoftoi se kishte ndërprerë tre raketa balistike të Huthi-t mbi territorin saudit.
Sulmet me raketa e dronë nga Jemeni kanë vazhduar pandërprerë në javët e fundit, duke goditur baza ajrore, infrastrukturë energjetike dhe tani edhe zona civile në jug të Arabisë Saudite, ndërsa Riadi po përgatit, sipas raportimeve të Reuters, një ofensivë tokësore kundër Huthi-t për të thyer bllokadën e Detit të Kuq.
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