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Teater

Carl Clemons-Hopkins dhe Hari Nef i bashkohen festivalit të pestë të teatrit «Breaking the Binary» në New York

Festivali vjetor i kushtuar artistëve trans dhe jobinarë shpalli kastin plotësues për edicionin e pestë, që zhvillohet 5–11 tetor në MCC Theater Space; biletat janë falas. Njoftimi sjell gjithashtu koncertin një-natësh të «The Danish Girl» në Lincoln Center më 20 nëntor dhe largimin e drejtorit artistik themelues George Strus në dhjetor.

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Festivali i Teatrit «Breaking the Binary», festivali vjetor i Nju Jorkut kushtuar artistëve trans dhe jobinarë, ka zbuluar kastin plotësues të edicionit të pestë, që zhvillohet nga 5 deri më 11 tetor 2026 në The Susan & Ronald Frankel Theater në Robert W. Wilson MCC Theater Space, siç njofton BroadwayWorld.

Në mesin e dhjetëra emrave të rinj janë Carl Clemons-Hopkins, i nominuar për Emmy për rolin në serialin «Hacks», dhe aktorja e modelja Hari Nef, e cila do të interpretojë në leximin skenik të dramës «Spin» të Jake Brasch-it, përkrah Taylor Trensch-it. Kasti i festivalit u përzgjodh nga The Telsey Office, me Charlie Hano-n si drejtor kastingu.

Programi i javës përfshin lexime skenike të veprave «My H8 Letter to the Gr8 American Theatre» të Zaza Diana Oh-së — kushtuar kujtimit të autores, e cila u nda nga jeta vitin e kaluar —, «Twitch» të Liliana Padilla-s, «The Magically Re-Imagined History of J.K. Rowling» të Jaime Jarrett-it, si dhe «Red Ink» të Cecilia Gentili-t, ku fituesja e çmimit Tony Qween Jean debuton në rolin kryesor. Të gjitha biletat janë falas dhe tashmë janë në dispozicion të publikut.

Organizata njoftoi gjithashtu një koncert një-natësh të muzikalit të ri «The Danish Girl», sipas librit të David Ebershoff-it, që do të mbahet në David Rubenstein Atrium të Lincoln Center-it më 20 nëntor 2026, me rastin e Ditës Ndërkombëtare të Kujtesës për Personat Transgjinorë. Pas festivalit dhe koncertit, drejtori artistik themelues George Strus do të tërhiqet nga posti në dhjetor 2026; planet për udhëheqjen e re pritet të njoftohen më vonë gjatë vitit.

Që nga edicioni i parë në vitin 2022, festivali — i bashkëthemeluar nga e nominuara për Tony L Morgan Lee dhe Strus — ka porositur mbi 50 skena dhe monologë të shkurtër, të botuar në partneritet me Broadway Licensing/Concord Theatricals, për t’i krijuar më shumë material komunitetit trans dhe jobinarë.

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